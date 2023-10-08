Обращение фанатов «Спартака» к Абаскалю перед матчем с ЦСКА

Если подойти без юмора к этой ситуевине то возникают одни БЫ.. Если бы не БЫло этой хрени в Украине. Если БЫ Спартак каким то макаром попал в Еврокубки ТО Гильермо работал бы повеселее.. За троих. Если БЫ эти старые спартаковские пердуны не мутили воду и были БЫ более лояльные к очень перспективному тренеру и не делали БЫ акцент на национальные аспекты. Гильермо пойдет стопами Эмери...
«Спартак» приехал на матч 11-го тура РПЛ против ЦСКА.
Болельщики обратились к главному тренеру Гильермо Абаскалю.
«Ваш последний шанс сегодня. Если не будет победы, уйдите сами», – сказал фанат.
- Сегодня команды начнут матч в 19:00 мск.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
- У команд по 16 очков после 10 туров.