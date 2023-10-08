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    • Обращение фанатов «Спартака» к Абаскалю перед матчем с ЦСКА

    Обращение фанатов «Спартака» к Абаскалю перед матчем с ЦСКА

    «Спартак» приехал на матч 11-го тура РПЛ против ЦСКА.

    Болельщики обратились к главному тренеру Гильермо Абаскалю.

    «Ваш последний шанс сегодня. Если не будет победы, уйдите сами», – сказал фанат.

    • Сегодня команды начнут матч в 19:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
    • У команд по 16 очков после 10 туров.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +441

      Napaleon Banapart 25 минут назад

      Если подойти без юмора к этой ситуевине то возникают одни БЫ.. Если бы не БЫло этой хрени в Украине. Если БЫ Спартак каким то макаром попал в Еврокубки ТО Гильермо работал бы повеселее.. За троих. Если БЫ эти старые спартаковские пердуны не мутили воду и были БЫ более лояльные к очень перспективному тренеру и не делали БЫ акцент на национальные аспекты. Гильермо пойдет стопами Эмери...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11912

      ivany4 36 минут назад

      А где обращение фанатов???

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +441

      Napaleon Banapart 45 минут назад

      Засланный казачек. За банку варенья и пачку печенья от "легенд" Спартака...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +22473

      derrik2000 45 минут назад

      Опять рисуются: оправдывают вложенные в них средствА.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      Nonam3 46 минут назад

      Ну ппц, какие то пара типов что то прокричали, "Обращение фанатов". кринж

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      гнида тарасовская 58 минут назад

      Надо же такими дураками быть . Не слухай их Гильермо .

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      Рейтинг: +20199

      ilichkadr 1 час назад

      Ну, всё.......смертный приговор подписан.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +35564

      VVM1964 > ilichkadr 1 час назад

      Черная метка ... - ?

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