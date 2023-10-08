Заявка Кении на матч с Россией

Сборная Кении назвала список игроков на товарищеский матч с Россией (16 октября).
Вратари: Патрик Матаси, Брайан Бвайр (оба – «Таскер»), Брайн Одиамбо («Кения Комершл Банк»).
Защитники: Джозеф Окуму («Реймс», Франция), Брайан Мандела Оньянго («Мамелоди Сандаунз», ЮАР), Джонстон Омурва («Эштрела», Португалия), Коллинз Сичендже (КуПС, Финляндия), Эрик Оума (АИК, Швеция), Руни Оньянго, Дэниел Сакари («Таскер»), Винсент Харпер («Эксетер», Англия), Амос Нонди («Арарат‑Армения», Армения).
Полузащитники: Ричард Одада («Ольборг», Дания), Энтони Акуму («Саган Тосу», Япония), Кеннет Мугуна («Кения Полис»), Альфа Оньянго («Гор Махиа»), Аюб Масика («Нанкин Сити», Китай), Овелла Очиенг.
Нападающие: Масуд Джума («Аль‑Джабалайн», Саудовская Аравия), Альфред Скривен («Хeдд», Норвегия), Клифтон Михесо («АФК Леопардс»), Мозес Шумма («Какамега Хоумбойз»), Майкл Олунга («Аль‑Духаиль», Катар).