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    • Лаутаро повторил клубный рекорд «Интера» 88-летней давности

    Лаутаро повторил клубный рекорд «Интера» 88-летней давности

    «Интер» дома побеждает «Болонью» со счетом 2:1 в 8-м туре Серии А.

    На 13-й минуте удвоил преимущество миланцев нападающий Лаутаро Мартинес.

    Аргентинец забил десятый мяч в текущем чемпионате.

    Он стал третьим игроком в истории «Интера» с 10+ голами в 8 стартовых турах Серии А.

    • Джузеппе Меацца – сезон-1935/36;
    • Антонио Анджелилло – сезон-1958/59;
    • Лаутаро Мартинес – сезон-2023/24.

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    Источник: Opta

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    07.10.2023 16:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      Денис-Латышев-vkontakte 10 часов назад

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      Рейтинг: +10176

      САДЫЧОК 10 часов назад

      Классный футболист , Чемпион Мира !

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