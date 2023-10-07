Лаутаро повторил клубный рекорд «Интера» 88-летней давности

«Интер» дома побеждает «Болонью» со счетом 2:1 в 8-м туре Серии А.

На 13-й минуте удвоил преимущество миланцев нападающий Лаутаро Мартинес.

Аргентинец забил десятый мяч в текущем чемпионате.

Он стал третьим игроком в истории «Интера» с 10+ голами в 8 стартовых турах Серии А.