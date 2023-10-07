Лаутаро повторил клубный рекорд «Интера» 88-летней давности

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«Интер» дома побеждает «Болонью» со счетом 2:1 в 8-м туре Серии А.
На 13-й минуте удвоил преимущество миланцев нападающий Лаутаро Мартинес.
Аргентинец забил десятый мяч в текущем чемпионате.
Он стал третьим игроком в истории «Интера» с 10+ голами в 8 стартовых турах Серии А.
- Джузеппе Меацца – сезон-1935/36;
- Антонио Анджелилло – сезон-1958/59;
- Лаутаро Мартинес – сезон-2023/24.