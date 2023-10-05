Рианчо объяснил, почему Захаряну будет тяжело в «Сосьедаде»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил стартовый отрезок Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».

Статистика полузащитника: 3 матча (35 минут) без голевых действий.

Он пропустил 5 игр подряд.

Захарян болел коронавирусом.

«Академия «Реал Сосьедада» – одна из лучших в Испании. Эта школа выпускает много талантливых игроков, многие из которых продолжают карьеру в главной команде.

Поэтому конкуренция за место в составе «Реал Сосьедада» всегда сумасшедшая. Захаряну будет тяжело попасть и закрепиться в стартовом составе, но все в его руках.

Если бы в него не верили, то не стали бы покупать у «Динамо» за большие деньги», – сказал Рианчо.