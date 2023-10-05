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    • Рианчо объяснил, почему Захаряну будет тяжело в «Сосьедаде»

    Рианчо объяснил, почему Захаряну будет тяжело в «Сосьедаде»

    Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил стартовый отрезок Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».

    • Статистика полузащитника: 3 матча (35 минут) без голевых действий.
    • Он пропустил 5 игр подряд.
    • Захарян болел коронавирусом.

    «Академия «Реал Сосьедада» – одна из лучших в Испании. Эта школа выпускает много талантливых игроков, многие из которых продолжают карьеру в главной команде.

    Поэтому конкуренция за место в составе «Реал Сосьедада» всегда сумасшедшая. Захаряну будет тяжело попасть и закрепиться в стартовом составе, но все в его руках.

    Если бы в него не верили, то не стали бы покупать у «Динамо» за большие деньги», – сказал Рианчо.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.10.2023 20:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +954

      sined1951 1 час назад

      Скорее всего его ждет та же ситуация, что у Мирончука в Аталанте.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +102673

      zigbert 5 часов назад

      Вроде бы команда без звезд но исполнители высокого класса. Сложно будет Захаряну закрепиться в составе.

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