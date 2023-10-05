Месси назвал любимые блюда

Дульсе де лече - это варёная сгущёнка. И она не только в Латинской Америке, но и в Испании тоже
Нападающий «Интера Майами» Лионель Месси рассказал о своих кулинарных предпочтениях.
«Мне очень нравятся паста и асадо. Я также люблю сладости, десерты, такие как дульсе де лече и мороженое. Жизнью нужно наслаждаться», – заявил 36-летний аргентинец.
- Асадо – блюдо из жареного мяса, распространенное в Южной Америке (чаще всего говядина на гриле или открытом огне).
- Дульсе де лече – десерт латиноамериканской кухни, аналогичный вареной сгущенке.