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    Месси назвал любимые блюда

    Нападающий «Интера Майами» Лионель Месси рассказал о своих кулинарных предпочтениях.

    «Мне очень нравятся паста и асадо. Я также люблю сладости, десерты, такие как дульсе де лече и мороженое. Жизнью нужно наслаждаться», – заявил 36-летний аргентинец.

    • Асадо – блюдо из жареного мяса, распространенное в Южной Америке (чаще всего говядина на гриле или открытом огне).
    • Дульсе де лече – десерт латиноамериканской кухни, аналогичный вареной сгущенке.

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    Источник: Infobae

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    05.10.2023 19:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +506

      Alejandrrro 20 часов назад

      Дульсе де лече - это варёная сгущёнка. И она не только в Латинской Америке, но и в Испании тоже

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