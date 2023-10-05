Титов определил главную проблему «Спартака»

Какое может быть доверие к Мелешину если у него хромает техника приема мяча. Нападающий должен не только забивать мяч после удобной передачи но и создавать голевой момент сам. Если он будет улучшать свое мастерство, тогда и времени на поле у него будет больше. Но пока для серьезных задач Мелешин не готов.
Что касается отправленных в аренду Николсона и Бальде то пожалуй лишь Бальде мог помочь Спартаку в атаке.
Экс-капитан «Спартака» Егор Титов высказался о последних результатах столичной команды.
- В РПЛ москвичи были разгромлены «Крыльями Советов» (0:4).
- В Кубке спартаковцы крупно проиграли «Динамо» (0:3).
- Следующий матч – дерби с ЦСКА.
– Команда провела три матча без пропущенных голов. И тут – провал в Самаре, где пропустили четыре мяча. Да, где-то не выручил Максименко, но защитники тоже должны помогать друг другу.
Но главное – сейчас не играют лучшие. Не буду называть конкретных фамилий, но, к сожалению, в составе играют совсем другие футболисты.
А самая огромная проблема – в том, что до конца зимней части «Спартак» играет практически с одним нападающим, Соболевым. Еще есть Мелешин, но он, увы, не выходит.
– С ЦСКА Соболев играть не будет. Что делать?
– Есть предчувствие, что в центр нападения передвинут Промеса. Потому что однозначно видно недоверие к Мелешину. Даже был слух о его возможной аренде – и это не просто так.
Мне Пашку жалко. Знаю его и отца, мы с Алексеем вместе были еще в академии «Спартака». Обидно: Паше практически не дают шансов, и конкуренции у Соболева нет.