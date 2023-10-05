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Титов определил главную проблему «Спартака»

5 октября 2023, 09:46
17

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов высказался о последних результатах столичной команды.

  • В РПЛ москвичи были разгромлены «Крыльями Советов» (0:4).
  • В Кубке спартаковцы крупно проиграли «Динамо» (0:3).
  • Следующий матч – дерби с ЦСКА.

– Команда провела три матча без пропущенных голов. И тут – провал в Самаре, где пропустили четыре мяча. Да, где-то не выручил Максименко, но защитники тоже должны помогать друг другу.

Но главное – сейчас не играют лучшие. Не буду называть конкретных фамилий, но, к сожалению, в составе играют совсем другие футболисты.

А самая огромная проблема – в том, что до конца зимней части «Спартак» играет практически с одним нападающим, Соболевым. Еще есть Мелешин, но он, увы, не выходит.

– С ЦСКА Соболев играть не будет. Что делать?

– Есть предчувствие, что в центр нападения передвинут Промеса. Потому что однозначно видно недоверие к Мелешину. Даже был слух о его возможной аренде – и это не просто так.

Мне Пашку жалко. Знаю его и отца, мы с Алексеем вместе были еще в академии «Спартака». Обидно: Паше практически не дают шансов, и конкуренции у Соболева нет.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор
Комментарии (17)
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САДЫЧОК
1696489307
Пашка , твой очень слабый футболист.
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Filllllll
1696490143
Не очень он правильно описал проблему... а она очень похожа на то, что было, когда футболисты Карреру сливали. Единственный вопрос, неужели опыт Глушкова и компании никого ничему не научил? В минусе остались все, и футболисты, и тренер, и болельщики, а самое главное, развалилась очень хорошая команда
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JTherry
1696493465
про защитников: в "плюхе" между ног Джикии, когда забивал Фомин, наверное, Дуарте виноват, или Абаскаль вместе с агентом Шпиневым его так учили играть..?) про Мелешина: одного стремления мало, надо показывать и мастерство в РПЛ и ссылки на его отца мало кого волнуют... про команду: чтобы понять, что происходит, надо быть в команде, со стороны похоже на "слив" тренера (о котором многие говорят), что не делает, в первую очередь чести самим игрокам и его капитанскому активу (Джикии, Зобнину, Соболеву, Селихову)... пора выходить из кризиса, ждём "выздоровления", Спартак..!
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paracetamol
1696497994
Рыба с головы гниет!
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zigbert
1696505999
Какое может быть доверие к Мелешину если у него хромает техника приема мяча. Нападающий должен не только забивать мяч после удобной передачи но и создавать голевой момент сам. Если он будет улучшать свое мастерство, тогда и времени на поле у него будет больше. Но пока для серьезных задач Мелешин не готов. Что касается отправленных в аренду Николсона и Бальде то пожалуй лишь Бальде мог помочь Спартаку в атаке.
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