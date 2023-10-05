Титов определил главную проблему «Спартака»

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов высказался о последних результатах столичной команды.

В РПЛ москвичи были разгромлены «Крыльями Советов» (0:4).

В Кубке спартаковцы крупно проиграли «Динамо» (0:3).

Следующий матч – дерби с ЦСКА.

– Команда провела три матча без пропущенных голов. И тут – провал в Самаре, где пропустили четыре мяча. Да, где-то не выручил Максименко, но защитники тоже должны помогать друг другу.

Но главное – сейчас не играют лучшие. Не буду называть конкретных фамилий, но, к сожалению, в составе играют совсем другие футболисты.

А самая огромная проблема – в том, что до конца зимней части «Спартак» играет практически с одним нападающим, Соболевым. Еще есть Мелешин, но он, увы, не выходит.

– С ЦСКА Соболев играть не будет. Что делать?

– Есть предчувствие, что в центр нападения передвинут Промеса. Потому что однозначно видно недоверие к Мелешину. Даже был слух о его возможной аренде – и это не просто так.

Мне Пашку жалко. Знаю его и отца, мы с Алексеем вместе были еще в академии «Спартака». Обидно: Паше практически не дают шансов, и конкуренции у Соболева нет.