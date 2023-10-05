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    Титов определил главную проблему «Спартака»

    Экс-капитан «Спартака» Егор Титов высказался о последних результатах столичной команды.

    • В РПЛ москвичи были разгромлены «Крыльями Советов» (0:4).
    • В Кубке спартаковцы крупно проиграли «Динамо» (0:3).
    • Следующий матч – дерби с ЦСКА.

    – Команда провела три матча без пропущенных голов. И тут – провал в Самаре, где пропустили четыре мяча. Да, где-то не выручил Максименко, но защитники тоже должны помогать друг другу.

    Но главное – сейчас не играют лучшие. Не буду называть конкретных фамилий, но, к сожалению, в составе играют совсем другие футболисты.

    А самая огромная проблема – в том, что до конца зимней части «Спартак» играет практически с одним нападающим, Соболевым. Еще есть Мелешин, но он, увы, не выходит.

    – С ЦСКА Соболев играть не будет. Что делать?

    – Есть предчувствие, что в центр нападения передвинут Промеса. Потому что однозначно видно недоверие к Мелешину. Даже был слух о его возможной аренде – и это не просто так.

    Мне Пашку жалко. Знаю его и отца, мы с Алексеем вместе были еще в академии «Спартака». Обидно: Паше практически не дают шансов, и конкуренции у Соболева нет.

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    Источник: Sport24

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    05.10.2023 09:46
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    Комментарии24
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    • ...
      Рейтинг: +102673

      zigbert 5 октября, 14:39

      Какое может быть доверие к Мелешину если у него хромает техника приема мяча. Нападающий должен не только забивать мяч после удобной передачи но и создавать голевой момент сам. Если он будет улучшать свое мастерство, тогда и времени на поле у него будет больше. Но пока для серьезных задач Мелешин не готов.
      Что касается отправленных в аренду Николсона и Бальде то пожалуй лишь Бальде мог помочь Спартаку в атаке.

      2
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      ...
      Рейтинг: +31389

      JTherry > zigbert 5 октября, 16:47

      зато Егор с его отцом играл, поэтому "стеной" за своего приятеля, Мелёшину сейчас для практики лучше бы в аренду пойти у нас в РПЛ или в клуб ближайшей заграницы, как это сделал Зорин... конкуренции у Соболя нет, но это вовсе не значит, что можно на поле ничего не делать... с днищем отрабатывали игру без напа, как мне кажется, - впереди сложное дерби с конями, а не этот "цирк" в кубковом матче в группе...

      1
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      Рейтинг: +19426

      paracetamol 5 октября, 12:26

      Рыба с головы гниет!

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      Рейтинг: +1677

      rac531 5 октября, 11:57

      "Экс-капитан и ТРЕНЕРИШКА «Спартака» Егор Титов высказался о последних результатах столичной команды."

      ПИСЬМО БОЛЕЛЬЩИКОВ «ЕНИСЕЯ»
      «Получив все условия для работы, тренеры ДМИТРИЙ АЛЕНИЧЕВ И ЕГОР ТИТОВ лишь попадают в позорящие клуб пьяные скандалы.
      Это не голословные обвинения. Мы все видим, как играет команда. Как выпадают из нее некоторые игроки. Формирование состава — прерогатива тренера, результат — показатель его работы и ответственность. Просим Вас, как учредителя клуба, отправить в отставку главного тренера Дмитрия Аленичева.» SPORT24 12 марта 2019

      1
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      Рейтинг: +31389

      JTherry 5 октября, 11:11

      про защитников: в "плюхе" между ног Джикии, когда забивал Фомин, наверное, Дуарте виноват, или Абаскаль вместе с агентом Шпиневым его так учили играть..?)
      про Мелешина: одного стремления мало, надо показывать и мастерство в РПЛ и ссылки на его отца мало кого волнуют...
      про команду: чтобы понять, что происходит, надо быть в команде, со стороны похоже на "слив" тренера (о котором многие говорят), что не делает, в первую очередь чести самим игрокам и его капитанскому активу (Джикии, Зобнину, Соболеву, Селихову)... пора выходить из кризиса, ждём "выздоровления", Спартак..!

      6
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      Рейтинг: +35516

      VVM1964 > JTherry 5 октября, 11:26

      Может игра с ЦСКА хоть как то прояснит ситуацию со "сливом тренера" ... Команда, которая МОЖЕТ играть - Динамо просто разорвали в первом матче ( хватило одного тайма ), вдруг показывает ТАКОЕ. Уповаю только на то, что матч можно расценивать как тренировочный и не имеющий НИКАКОГО значения и жду ответа в матче с ЦСКА.. - там тема недонастроя, отсутствия мотивации не прокатывает, а если учесть сгущающиеся тучи над Абаскалем, то команда ( если это полноценная команда ), должна костьми на поле лечь !!!...

      2
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      Рейтинг: +31389

      JTherry > VVM1964 5 октября, 11:38

      "цирк с конями" не прокатит, это точно... ведь и Абаскаль говорит, что "важна реакция команды на поражение от КС"... Титов задается вопросом: "на кого менять то Абаскаля..?" если рассудить здраво, то по ходу чемпионата - не на кого, никто не возьмет на себя груз ответственности, чтобы потом вылететь оплёванным из Спартака наподобие Конова в "пинжаке"...

      2
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      Рейтинг: +1677

      rac531 > JTherry 5 октября, 11:45

      Полностью согласен)
      И от себя хотелось бы попросить ветеринаров ЗАТКНУТЬСЯ и не злобствовать, а поддерживать клуб)

      3
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      Рейтинг: +35516

      VVM1964 > JTherry 5 октября, 12:56

      Я вообще не очень понимаю, а что собственно все так взъерепенились - провал только один и это матч с КС, по игре проиграли КС, Зениту, ну и Краснодару ( 3 из 10 ) - ну не ужасающе, как и 5-ое место ( а если бы не провал и победа над КС, то были бы 2-ми!!! ) Рановато мне кажется метаться и посыпать голову пеплом, истерить после каждого поражения и орать "всё пропало" и "надо менять тренера" - так можно и по ходу сезона несколько тренеров поменять ... ПРО КУБОК ДАЖЕ ГОВОРИТЬ НЕ БУДУ - 4 тура прошли без потерь с ЛУЧШИМ показателем !!! Да, порой чудит ( как нам кажется ) с составом, да есть вопросы по заменам, но эти вопросы после матча и сидя на диване !!! Не всё нравится и в игре, но ведь много вопросов и к ИГРОКАМ !!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +31389

      JTherry > VVM1964 5 октября, 16:35

      если бы только наши ветераны истерили, а то ведь и пропитанные испарениями газсрёма Буланов с Геной впряглись, хотя кто их просил об этом..?) можно подумать, что, убрав Абаскаля, в Спартак приедет Конте или Моуриньо, весь цимес ситуации, что из гей-ропы к нам вообще никто не приедет, кроме ноунейма, не знающего нашу Лигу распилов... а своих тренеров у нас просто нет, не называть же Тралалаева или Барсика тренерами...)) и конечно, много вопросов к игрокам типа Чернова и Джикии, эти вообще без тормозов, а играть толком не умеют...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +468

      Filllllll 5 октября, 10:15

      Не очень он правильно описал проблему... а она очень похожа на то, что было, когда футболисты Карреру сливали. Единственный вопрос, неужели опыт Глушкова и компании никого ничему не научил? В минусе остались все, и футболисты, и тренер, и болельщики, а самое главное, развалилась очень хорошая команда

      3
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    • ...
      Рейтинг: +10171

      САДЫЧОК 5 октября, 10:01

      Пашка , твой очень слабый футболист.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6462

      fakeid > САДЫЧОК 5 октября, 10:07

      у тебя явные проблемы с запятыми ни к месту, достаточно глянуть последние комментарии. так пишут дцп-шники, коим ты и являешься.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10171

      САДЫЧОК > fakeid 5 октября, 10:50

      Первая буква, называется заглавная и пишется, с большой буквы!
      Назвать , тебя идиотом, язык, не поворачивается!

      1
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      ...
      Рейтинг: +250

      Ялта-Питер > fakeid 5 октября, 12:11

      Обтекай.Лох-это призвание !

      1
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      ...
      Рейтинг: +3232

      фанат джигурды > fakeid 5 октября, 13:39

      Это Джикия виноват, как и в постановке запятых в его ответном комментарии.

      1
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      ...
      Рейтинг: +35516

      VVM1964 > фанат джигурды 5 октября, 13:56

      ))))))) Там виновник всегда один )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6462

      fakeid > САДЫЧОК 5 октября, 14:15

      даун покалеченный, я никогда не пишу с заглавных букв. а у тебя снова 4 лишних запятых, и я не шучу. вот такой ты придурок.

      1
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      Рейтинг: +35516

      VVM1964 > fakeid 5 октября, 14:32

      5 ))) Кстати у тебя тоже запятая перед "и" )))

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      Рейтинг: +10171

      САДЫЧОК > fakeid 5 октября, 14:48

      Конченный упырь!
      Я, никогда, не оскорбляю первым!
      У меня правило,с ублюдками не общаться.Точка.

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      Рейтинг: +6462

      fakeid > VVM1964 5 октября, 14:55

      моя запятая стоит по правилам, если что)

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      Рейтинг: +6462

      fakeid > САДЫЧОК 5 октября, 14:57

      даун дцп-шный, зачем ты выделяешь слово "никогда" запятыми? они там не нужны. а вместо третьей запятой ставится двоеточие. лучше вообще не пиши, хоть не таким тупым будешь казаться.

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      Рейтинг: +250

      Ялта-Питер > fakeid 5 октября, 15:21

      смешной ты клоун

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      fakeid > Ялта-Питер 5 октября, 16:14

      тебе так твоя мамашка говорит? гы-гы!

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