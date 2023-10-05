Абаскаль обратился к болельщикам «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль выступил с обращением к болельщикам команды после поражения от «Динамо» (0:3).
– Что можете сказать болельщикам после крупного поражения?
– Мы в долгу перед ними. Я с первого дня говорил, что мы играем для людей, которые живут футболом и горят им. Когда ты не приносишь им счастья, то в сердце возникает плохое чувство. Чувство долга перед ними. Надеюсь, в ближайшей игре мы сможем частично расплатиться по этому долгу с нашими болельщиками.
- «Спартак» проиграл в последних двух матчах с общим счетом 0:7.
- 8 октября команда сыграет против ЦСКА.
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Источник: «Спорт-Экспресс»