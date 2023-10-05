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Абаскаль обратился к болельщикам «Спартака»

5 октября 2023, 06:16
7

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль выступил с обращением к болельщикам команды после поражения от «Динамо» (0:3).

– Что можете сказать болельщикам после крупного поражения?

– Мы в долгу перед ними. Я с первого дня говорил, что мы играем для людей, которые живут футболом и горят им. Когда ты не приносишь им счастья, то в сердце возникает плохое чувство. Чувство долга перед ними. Надеюсь, в ближайшей игре мы сможем частично расплатиться по этому долгу с нашими болельщиками.

  • «Спартак» проиграл в последних двух матчах с общим счетом 0:7.
  • 8 октября команда сыграет против ЦСКА.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (7)
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alp
1696485264
интересно, за счет чего он собирается смоч "частично расплатиться по этому долгу"?
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derrik2000
1696486470
Расплатиться частично кады придешь на игру с ЦСКА уже с купленным билетом направление "нах пошел" и всем, кто на стадионе и кто по ТВ смотрит, его пред'явишь!
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NewLife
1696491047
Лучший способ оплатить долг - добровольно освободить место.
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Niklas80
1696492245
Складно звездит.
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zigbert
1696507151
Да уж пора бы показать игру достойную Спартака.
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Валерий39
1696579783
Бла-бла-бла. Я за всё хорошее, против всего плохого. Мало того, что тренер так себе, он ещё и спикер неважный
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bulls27
1696616814
Уходит и видеть тебя сил уже нет .
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