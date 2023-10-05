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    Абаскаль обратился к болельщикам «Спартака»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль выступил с обращением к болельщикам команды после поражения от «Динамо» (0:3).

    – Что можете сказать болельщикам после крупного поражения?

    – Мы в долгу перед ними. Я с первого дня говорил, что мы играем для людей, которые живут футболом и горят им. Когда ты не приносишь им счастья, то в сердце возникает плохое чувство. Чувство долга перед ними. Надеюсь, в ближайшей игре мы сможем частично расплатиться по этому долгу с нашими болельщиками.

    • «Спартак» проиграл в последних двух матчах с общим счетом 0:7.
    • 8 октября команда сыграет против ЦСКА.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.10.2023 06:16
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      Валерий39 6 часов назад

      Бла-бла-бла. Я за всё хорошее, против всего плохого. Мало того, что тренер так себе, он ещё и спикер неважный

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +102673

      zigbert 5 октября, 14:59

      Да уж пора бы показать игру достойную Спартака.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +163

      Niklas80 5 октября, 10:50

      Складно звездит.

      0
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      Рейтинг: +20175

      NewLife 5 октября, 10:30

      Лучший способ оплатить долг - добровольно освободить место.

      0
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      Рейтинг: +22425

      derrik2000 5 октября, 09:14

      Расплатиться частично кады придешь на игру с ЦСКА уже с купленным билетом направление "нах пошел" и всем, кто на стадионе и кто по ТВ смотрит, его пред'явишь!

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      Рейтинг: +11867

      alp 5 октября, 08:54

      интересно, за счет чего он собирается смоч "частично расплатиться по этому долгу"?

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