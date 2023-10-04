Глава «Динамо» – после 3:0 со «Спартаком»: «Соперник играл на своем уровне»

Павел Пивоваров, генеральный директор «Динамо», высказался о победе над «Спартаком» (3:0) в 5-м туре группового этапа Фонбет Кубка России.

– Это самый слабый «Спартак» на вашей памяти?

– Я думаю, что «Спартак» играл на своем уровне. Они тоже хотели спасти игру, делали замены.

– Но они не создали ни одного момента вообще.

– В прошлой игре, когда у нас были молодые игроки, мы делали замены и забили гол. Тем не менее, 3:0, считаю, хороший ответ.