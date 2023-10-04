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    • Глава «Динамо» – после 3:0 со «Спартаком»: «Соперник играл на своем уровне»

    Глава «Динамо» – после 3:0 со «Спартаком»: «Соперник играл на своем уровне»

    Павел Пивоваров, генеральный директор «Динамо», высказался о победе над «Спартаком» (3:0) в 5-м туре группового этапа Фонбет Кубка России.

    – Это самый слабый «Спартак» на вашей памяти?

    – Я думаю, что «Спартак» играл на своем уровне. Они тоже хотели спасти игру, делали замены.

    – Но они не создали ни одного момента вообще.

    – В прошлой игре, когда у нас были молодые игроки, мы делали замены и забили гол. Тем не менее, 3:0, считаю, хороший ответ.

    • «Динамо» нанесло реванш за разгром в 1-м круге.
    • «Спартак» досрочно выиграл группу.
    • У спартаковцев 2 крупных поражения подряд.

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    Источник: Sport24

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    04.10.2023 22:37
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +35516

      VVM1964 4 октября, 23:35

      Что-то вы там сидели и не квакали, когда вас Спартак разобрал по косточкам в первом тайме в прошлой игре, а сейчас закудахтали, когда в преддверии матча с ЦСКА, дублирующий состав играл практически товарищеский матч !!! (((

      0
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      Рейтинг: +4231

      шахта Заполярная > VVM1964 5 октября, 04:58

      Тогда квакалка была занята, там четыре штуки торчали.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +22425

      derrik2000 4 октября, 22:58

      "– Это самый слабый «Спартак» на вашей памяти?
      – Я думаю, что «Спартак» играл на своем уровне. Они тоже хотели спасти игру, делали замены."

      Ща ВВМ-щик, она же - лада гранта, она же - эскортница, повысившаяся до плечевой (головы две, а ж.о.ППППППа - одна), будет с пеной у рта доказывать, шо это - провокация, и Спартак мог... и почти смог..., но недоброжелатели помешали!
      ))))))))))))))))

      Давно уже таких ИЗДЕВАТЕЛЬСКИХ, но справедливых, в пределах нормативной лексики, отзывов официальных лиц соперников не было...
      Да и были ли вообще ТАКИЕ??? Что называется, ПРИПЛЫЛИ... (((

      2
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      ...
      Рейтинг: +35516

      VVM1964 > derrik2000 4 октября, 23:41

      Продолжай дальше, Резиновое изделие № 2000, тут периодически новые лица появляются - пусть видят твой "интеллект" !!! ))), все остальные уже про тебя давно всё поняли ...

      1
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      ...
      Рейтинг: +22425

      derrik2000 > VVM1964 4 октября, 23:47

      Соси у федунца. Не отвлекайся.
      Тебе завтра опять на работу.
      На новую "должность". )))))))))))))))))))))

      1
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      ...
      Рейтинг: +6462

      fakeid > VVM1964 5 октября, 00:22

      грызутся хряки) продолжайте))

      4
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      Рейтинг: +35516

      VVM1964 > fakeid 5 октября, 11:15

      Я уже писал - не причисляй ЭТОГО к нашим !!! Кстати, как там твоя дружба с парацетамолом ???...

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      Рейтинг: +22425

      derrik2000 > VVM1964 5 октября, 15:30

      То, что Я НЕ ВАШ, ж.и.д.обендеровский, это - чистая правда!

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      Рейтинг: +35516

      VVM1964 > derrik2000 19 часов назад

      Конечно НЕ НАШ и я имел в виду БОЛЕЛЬЩИКОВ СПАРТАКА, но даже если перекинуться в ту "сферу" к которой ты всё время сводишь разговор - то да, ты не наш - ТЫ НАЦИСТКИЙ ВЫКОРМЫШ, НЕАДЕКВАТ И ПРОСТО ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ЭКСКРИМЕНТ !!!

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      Рейтинг: +22425

      derrik2000 > VVM1964 19 часов назад

      Какая ты на хер "болельщица"???
      Проститутка-эскортница с ж.ид.ох.о.хляцким визгом.
      Много бабла-то "на нужды ВСУ" перечислила совместно с федунцом???
      Хрен, ведь, скажешь. )))

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      Рейтинг: +35516

      VVM1964 > derrik2000 17 часов назад

      Понятно твое желание что-бы я тебя на КУЙ послал и больше тебя не трогал, но - НЕ ВЫЙДЕТ !!! Путем написания своей херни, тебе этого не добиться, СМЕНИ АВАТАРКУ !!! )))

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      Рейтинг: +22425

      derrik2000 > VVM1964 15 часов назад

      Уж твоя-то уе. б. и. щ... аватарка под любой клуб сойдет, гнида сосущая и причмокивающая.))) Я тебя ещё до судорог доведу, и аватарка мою, и ник будешь с дрожью вспоминать, тварина продажная ж. и. д. обе. ндеровская!)))

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      Рейтинг: +35516

      VVM1964 > derrik2000 6 часов назад

      День удался !!! )))

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      Рейтинг: +22425

      derrik2000 > VVM1964 5 часов назад

      У меня - ДА, а у тебя - смотря как и сколько ублажала, не знаю.)))

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