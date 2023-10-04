Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Бессмертный ответил, почему «Спартак» не создал моментов в матче с «Динамо»

    Бессмертный ответил, почему «Спартак» не создал моментов в матче с «Динамо»

    Защитник «Динамо» Станислав Бессмертный дал комментарий после кубкового матча со «Спартаком» (3:0).

    – На матч сегодня настраивались по-особенному?

    – На всех настрой одинаковый, сегодня просто удалось реабилитироваться. Тем более крупно выиграли.

    – Это самый слабый «Спартак»?

    – Да нормальный, они ничего не создали, потому что защита отлично сыграла. Наша игра имела ключевое значение.

    • «Динамо» нанесло реванш за разгром в 1-м круге.
    • «Спартак» досрочно выиграл группу.
    • У спартаковцев 2 крупных поражения подряд.

    Новости по теме
    «Динамо» пошутило над «Спартаком» после 3:0, представив его в образе потного геймера 3
    На стадионе «Динамо» подавали свиные головы в день дерби со «Спартаком» 13
    Личка – о 3:0 со «Спартаком»: «Я съел мясо? Отработал» 4
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.10.2023 22:27
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6410

      AtticusFinch 4 октября, 22:51

      Да потому , что у них в таблице уже 12 очков и досрочный выход - на хер им этот матч ваще нужен был?можно было ваще не выходить 0 - 3 технарь да и все

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +35516

      VVM1964 > AtticusFinch 4 октября, 23:41

      Ну зачем - размялись ... Главное, вроде без травм !!!

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+