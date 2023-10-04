Бессмертный ответил, почему «Спартак» не создал моментов в матче с «Динамо»

Защитник «Динамо» Станислав Бессмертный дал комментарий после кубкового матча со «Спартаком» (3:0).

– На матч сегодня настраивались по-особенному?

– На всех настрой одинаковый, сегодня просто удалось реабилитироваться. Тем более крупно выиграли.

– Это самый слабый «Спартак»?

– Да нормальный, они ничего не создали, потому что защита отлично сыграла. Наша игра имела ключевое значение.