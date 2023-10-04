«Динамо» отметило разгром «Спартака» под «Белла чао»

Еле, народ, Вы вообще без мозгов?!!! Белла Чао, это первая в мире антифашистская песня! Эта песня - прощание! Человек, антифашист уходит в партизаны на бой с нацистами и прощается со своей любимой! Лучше всех эту пеню исполнял только Дин Рид! Или Вы парнокопытных держите за нацистов?
В Москве полная эмоциональная деградация футболистов? Стадо дебилов! Это как прыгать и радоваться под Священную войну!
Футболисты «Динамо» шумно отпраздновали победу над «Спартаком» в 5-м туре группового этапа Фонбет Кубка России (3:0).
Динамовцы в раздевалке включили итальянскую народную песню «Белла чао».
- «Динамо» нанесло реванш за разгром в 1-м круге.
- Динамовцы победили «Спартак» после 2 поражений в сезоне.
- У «Спартака» 2 подряд крупных поражения.