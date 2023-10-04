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    «Динамо» отметило разгром «Спартака» под «Белла чао»

    Футболисты «Динамо» шумно отпраздновали победу над «Спартаком» в 5-м туре группового этапа Фонбет Кубка России (3:0).

    Динамовцы в раздевалке включили итальянскую народную песню «Белла чао».

    • «Динамо» нанесло реванш за разгром в 1-м круге.
    • Динамовцы победили «Спартак» после 2 поражений в сезоне.
    • У «Спартака» 2 подряд крупных поражения.

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.10.2023 19:56
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7737

      Semenycch 5 октября, 12:55

      Еле, народ, Вы вообще без мозгов?!!! Белла Чао, это первая в мире антифашистская песня! Эта песня - прощание! Человек, антифашист уходит в партизаны на бой с нацистами и прощается со своей любимой! Лучше всех эту пеню исполнял только Дин Рид! Или Вы парнокопытных держите за нацистов?
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      0
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      Рейтинг: +1575

      SLADE2019 5 октября, 11:23

      Ну а какие у них еще радости есть в этом сезоне? Пусть порадуются на здоровье. Еще бы день Победы поставили бы.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6410

      AtticusFinch 4 октября, 21:08

      У Спартака 12 очков за 2 тура до конца - у Динамо 8 - чему радуетесь идиоты?

      1
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      Рейтинг: +35516

      VVM1964 > AtticusFinch 4 октября, 23:43

      Тем что прыгнули выше головы и победили дублирующий состав, игравший товарняк !!! )))

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      Рейтинг: +1396

      Айболид 4 октября, 21:00

      Москва краснабелая ))))))

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      Рейтинг: +3413

      alefreddy 4 октября, 20:59

      радуются над не играющей командой

      1
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      Рейтинг: +3752

      aaaaahhhh 4 октября, 20:58

      реванш имени Москалькова..... счет 1:0 - это справедливо.

      2
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      Рейтинг: +490

      erybov1965 4 октября, 20:41

      Офигеть,реванш.Игрокам Спартака,более важные матчи РПЛ не нужны.А этот, так тем более.Спартак никакой,а Динамо-взяло реванш.Ну да Динамо пыжилось во все силы,а Спартак не играл вообще.Первое место и так в группе,даже если и следующую игру проиграют.Вот у нас любят показать вид неимоверно проделанной работы,вместо работы.

      2
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      Рейтинг: +35516

      VVM1964 > erybov1965 4 октября, 23:44

      Скрепы у нас такие !!! (((

      0
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