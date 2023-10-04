«Гоните Абаскаля в шею!»: Губерниеев обратился к боссам «Спартака» после 0:3 с «Динамо»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев призвал уволить Гильермо Абаскаля из «Спартака» после поражения от «Динамо» (0:3) в Фонбет Кубке России.

«Спартак»! Руководство! Гоните тренера в шею! Чем раньше тем лучше, ибо дальше будет хуже!

И зовите Царя [Александра Мостового] – он сможет!» – написал Губерниев в телеграме.