«Гоните Абаскаля в шею!»: Губерниеев обратился к боссам «Спартака» после 0:3 с «Динамо»

А чего рыла так не довольны - всего в 3 мяча влетели, а визгу то, визгу.........
Рыла - нефть дешевеет, пора привыкать!!!
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев призвал уволить Гильермо Абаскаля из «Спартака» после поражения от «Динамо» (0:3) в Фонбет Кубке России.
«Спартак»! Руководство! Гоните тренера в шею! Чем раньше тем лучше, ибо дальше будет хуже!
И зовите Царя [Александра Мостового] – он сможет!» – написал Губерниев в телеграме.
- На выходных «Спартак» проиграл «Крыльям» со счетом 0:4.
- «Спартак» идет на 5-м месте в РПЛ.
- Следующий соперник – ЦСКА (8 октября).