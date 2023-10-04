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    • «Гоните Абаскаля в шею!»: Губерниеев обратился к боссам «Спартака» после 0:3 с «Динамо»

    «Гоните Абаскаля в шею!»: Губерниеев обратился к боссам «Спартака» после 0:3 с «Динамо»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев призвал уволить Гильермо Абаскаля из «Спартака» после поражения от «Динамо» (0:3) в Фонбет Кубке России.

    «Спартак»! Руководство! Гоните тренера в шею! Чем раньше тем лучше, ибо дальше будет хуже!

    И зовите Царя [Александра Мостового] – он сможет!» – написал Губерниев в телеграме.

    • На выходных «Спартак» проиграл «Крыльям» со счетом 0:4.
    • «Спартак» идет на 5-м месте в РПЛ.
    • Следующий соперник – ЦСКА (8 октября).

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    04.10.2023 18:52
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +241

      Клубничный 4 октября, 23:23

      А чего рыла так не довольны - всего в 3 мяча влетели, а визгу то, визгу.........

      Рыла - нефть дешевеет, пора привыкать!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2218

      Fialet 4 октября, 21:35

      Гульберниев губашлёб.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6410

      AtticusFinch 4 октября, 20:37

      Спартак выиграл 4 матча и у него в таблице 12 очков?и 1 место уже в кармане, хотя и второе выходит туда же, так зачем им было жопу рвать в ненужном матче с Динамо? Гоните его в шею? че совсем неадекватный ?

      1
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      Рейтинг: +4499

      ПалкоВводецъ (returned) 4 октября, 20:07

      Хоть Гвардиолу постав в свинарник, всё равно будут лузерами. Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +10171

      САДЫЧОК 4 октября, 19:36

      Заткните рот , этому продажному Губерниееву.

      1
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      Рейтинг: +1259

      qawzsexdr 4 октября, 19:31

      Нельзя, ещё нужно конюшне уступить.

      1
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      Рейтинг: +241

      Клубничный 4 октября, 19:23

      Хо-хо ссать этому губерниеву и в анус и в ....

      Зенит Чемпион!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +69047

      portero 4 октября, 19:20

      Губашлёп без тебя разберутся....
      В группе Спартак на первом месте, им можно и Бычкам проиграть....

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7737

      Semenycch 4 октября, 19:15

      Не трогайте тренера Спартака, без него не так весело будет смотреть Российский футбол!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +241

      Клубничный > Semenycch 4 октября, 19:24

      Ссать на ромбик!!!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +702

      timon2401 > Semenycch 4 октября, 19:34

      надеюсь и Семака остават!! он тож в ударе в этом годе

      2
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      ...
      Рейтинг: +241

      Клубничный > timon2401 4 октября, 19:58

      Надейся, надейся - а может он опять чемпионом станет?!!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +702

      timon2401 > Клубничный 4 октября, 20:02

      вот вообще не удивлюсь))) Ваш же обнуленный на очередной срок монархии собрался)) а Семаку удачи в его тренерском "гении"

      0
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      Рейтинг: +241

      Клубничный > timon2401 4 октября, 23:20

      Да он уже больше 20 лет в масквабаде, а до семака я всегда сомневался, просто ему везло что чемпионат деградировал, да у него игроки были сильные, и у него хватало ума не мешать им играть.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +21951

      Cleaner 4 октября, 19:07

      Губошлеп разбушевался!!!...)))

      3
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