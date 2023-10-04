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    • Судья ошибочно засчитал гол «Динамо» в ворота «Спартака» (Игорь Федотов)

    Судья ошибочно засчитал гол «Динамо» в ворота «Спартака» (Игорь Федотов)

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов считает, что полузащитник «Динамо» Даниил Фомин забил «Спартаку» на 45-й минуте кубкового матча из офсайда.

    «Второй гол в ворота Спартака засчитан ошибочно. VAR не может вмешиваться в такие эпизоды», – написал Федотов в телеграме.

    Фото: скриншот из трансляции «Матч ТВ».

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    Источник: телеграм-канал Игоря Федотова

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    04.10.2023 17:55
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    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1677

      rac531 2 часа назад

      По хорошему, учитывая современные ТРАКТОВКИ, первый гол был забит рукой)
      Второй же гол был забит из положения вне игры.
      Но Спартак "играл" безобразно.
      И дай Бог, чтобы я ошибался, но у меня создается впечатление, что ДЖИКИЯ, по примеру Глушакова, устраивает в команде бунт.
      Во всяком его угрозы в адрес клуба прозвучали явственно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10171

      САДЫЧОК 4 октября, 20:40

      Второй гол, в очко Джикии и задел его ногу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4231

      шахта Заполярная 4 октября, 20:32

      Игорь какая хрен разница теперь, одним меньше, одним больше.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1396

      Айболид > шахта Заполярная 4 октября, 20:52

      Не надо плакать . Гильермо верим !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +713

      The only one 4 октября, 18:51

      Конечно, Игорь Федотов был там и всё "чётко" видел. Пиарщик долбанутый. Почему то другой бывший судья оффсайта не увидел.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3413

      alefreddy 4 октября, 18:48

      да и без этого КБ отбывали на поле

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6964

      Давид59 4 октября, 18:44

      Я провёл сам офсайдную линию. Прямо по картинке. Параллельно рисунку на газоне. И никакого офсайда не увидел.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +35516

      VVM1964 > Давид59 4 октября, 19:00

      Хорошо бы еще очки при этом надеть, но этот эпизод не сильно повлиял на результат матча...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33

      Босота Сахары > Давид59 4 октября, 19:03

      И сердце твое, забилось от радости... Зачем вам это , болельщику Зенита ???????

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1396

      Айболид > VVM1964 4 октября, 19:12

      Такую "оптику" как у этого б/шного свистуна , только в офисе "лукойла" выдают .

      1
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      ...
      Рейтинг: +35516

      VVM1964 > Айболид 4 октября, 19:22

      Скажи что офсайда не было !!!

      1
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      Рейтинг: +1396

      Айболид > VVM1964 4 октября, 19:31

      Я те не игарёк федотофф по заказу говорить про офсайды .

      2
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      Рейтинг: +5180

      Ziklop 4 октября, 18:32

      как с такого угла можно делать выводы? когда у нас камеры будут нормальные?

      3
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