Судья ошибочно засчитал гол «Динамо» в ворота «Спартака» (Игорь Федотов)

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов считает, что полузащитник «Динамо» Даниил Фомин забил «Спартаку» на 45-й минуте кубкового матча из офсайда.

«Второй гол в ворота Спартака засчитан ошибочно. VAR не может вмешиваться в такие эпизоды», – написал Федотов в телеграме.

«Динамо» побеждает «Спартак» после первого тайма – 2:0

На матче работает судья Владимир Москалев.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Фото: скриншот из трансляции «Матч ТВ».