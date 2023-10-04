Судья ошибочно засчитал гол «Динамо» в ворота «Спартака» (Игорь Федотов)

По хорошему, учитывая современные ТРАКТОВКИ, первый гол был забит рукой)
Второй же гол был забит из положения вне игры.
Но Спартак "играл" безобразно.
И дай Бог, чтобы я ошибался, но у меня создается впечатление, что ДЖИКИЯ, по примеру Глушакова, устраивает в команде бунт.
Во всяком его угрозы в адрес клуба прозвучали явственно.
Бывший судья РПЛ Игорь Федотов считает, что полузащитник «Динамо» Даниил Фомин забил «Спартаку» на 45-й минуте кубкового матча из офсайда.
«Второй гол в ворота Спартака засчитан ошибочно. VAR не может вмешиваться в такие эпизоды», – написал Федотов в телеграме.
- «Динамо» побеждает «Спартак» после первого тайма – 2:0
- На матче работает судья Владимир Москалев.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Фото: скриншот из трансляции «Матч ТВ».