Агент защитника «Зенита» анонсировал возможный уход игрока из клуба

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, не исключил, что зимой его клиент покинет клуб из Санкт-Петербурга.
– Все ли в порядке со здоровьем у Дмитрия?
– Да, все нормально.
– Вас не смущает, что ваш клиент потерял игровую практику в «Зените»?
– Слушайте, ну, во-первых, не такой большой срок еще прошел, когда он ее потерял, форму нужно набрать, поэтому ничего, пусть доказывает, работает. Все хорошо будет, я уверен в Диме.
– Если ситуация не изменится, готовы зимой искать вариант ухода?
– Если не изменится, мы будем об этом думать. Я уверен, что она изменится.
– Есть пример Адамова перед глазами, который не играл в «Зените», а в «Оренбурге» получил приглашение в сборную России?
– Я не хочу обсуждать других футболистов.
- Чистяков в «Зените» с октября 2020 года.
- В прошлом сезоне он провел 23 матча без голевых действий.
- В этом сезоне у него 3 матча за «Зенит».
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