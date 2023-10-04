Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент защитника «Зенита» анонсировал возможный уход игрока из клуба

Агент защитника «Зенита» анонсировал возможный уход игрока из клуба

4 октября 2023, 15:40
6

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, не исключил, что зимой его клиент покинет клуб из Санкт-Петербурга.

– Все ли в порядке со здоровьем у Дмитрия?

– Да, все нормально.

– Вас не смущает, что ваш клиент потерял игровую практику в «Зените»?

– Слушайте, ну, во-первых, не такой большой срок еще прошел, когда он ее потерял, форму нужно набрать, поэтому ничего, пусть доказывает, работает. Все хорошо будет, я уверен в Диме.

– Если ситуация не изменится, готовы зимой искать вариант ухода?

Если не изменится, мы будем об этом думать. Я уверен, что она изменится.

– Есть пример Адамова перед глазами, который не играл в «Зените», а в «Оренбурге» получил приглашение в сборную России?

– Я не хочу обсуждать других футболистов.

  • Чистяков в «Зените» с октября 2020 года.
  • В прошлом сезоне он провел 23 матча без голевых действий.
  • В этом сезоне у него 3 матча за «Зенит».

Главное дерби России уже в выходные: ставьте на матч со страховкой до 17000₽!

Еще по теме:
Список дисквалифицированных на 1-й тур РПЛ – есть спартаковец 6
Вердикт Мажича по удалению в чемпионском матче «Зенита» 6
Карасев удалил игрока «Ростова» в матче с «Зенитом» вслед за пенальти в пользу петербуржцев 17
Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Чистяков Дмитрий
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alefreddy
1696423815
зачем держать там 11 латинос в заявке и нормулек
Ответить
Garrincha58
1696435808
Чистяков пусть к Карпину идёт он его считает лучшим в лиге по игре головой но ни одного гола в Зените он не забил зато напривозил не меньше Ренана
Ответить
paracetamol
1696497881
Ренана надо гнать, а не Чистякова!
Ответить
Главные новости
Раскрыты условия контракта, затребованные Головиным у «Спартака»
13:27
1
Сафонов дал часовое интервью на французском языке: «Это вопрос уважения к городу и «ПСЖ»
13:18
Слуцкий объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака»
13:09
1
Вендела могут арестовать из-за долга по штрафам в 50 тысяч
12:58
Названа сумма, которую «Спартак» предложил за Головина
12:46
3
Слуцкий оценил перспективы ЦСКА в борьбе за титул в РПЛ
11:58
1
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Athletic
11:47
Фигуристка Загитова сказала, кто лучше – Месси или Роналду
11:35
2
Вендела назвали хорошей боевой единицей для сборной России
11:21
6
Клуб РПЛ готов подписать экс-зенитовца Ахметова
11:05
5
Все новости
Все новости
Шалимов – о судействе в РПЛ: «Соболев ударил сильно, а его ударили не очень?»
12:27
1
Слуцкий оценил перспективы ЦСКА в борьбе за титул в РПЛ
11:58
1
Вендела назвали хорошей боевой единицей для сборной России
11:21
6
Клуб РПЛ готов подписать экс-зенитовца Ахметова
11:05
5
Названа сумма, которую бразильский клуб хочет от ЦСКА за Куэльо
10:49
4
Слуцкий высказался о завершении карьеры
10:38
3
ФотоВоспитанник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
10:07
Черданцев объяснил, почему «Локомотив» поднимется в верхнюю часть таблицы РПЛ
09:58
3
Широков сказал, когда «Зенит» может преодолеть кризис
09:50
2
Мостовой – о «Спартаке» без Барко: «Мостовой оказался прав, неважно, кто стоит на бровке»
09:27
4
Слуцкий – о статусе медиатренера: «Мне принадлежат два самых больших рекорда в РПЛ»
09:13
5
Мостовой процитировал Жириновского из-за ситуации с контрактом Глушенкова
08:30
1
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
01:45
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
3
Игдисамов объяснил отказ ЦСКА от бразильского форварда за 15 миллионов
00:41
1
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
3
Дегтев прокомментировал возвращение в «Зенит»
Вчера, 22:44
1
Адиев мечтает возглавить «Зенит»
Вчера, 22:16
4
France Football отказался от фамилии Яшина в названии приза лучшему вратарю года
Вчера, 22:02
11
Орлов оценил первые матчи Карпукаса в «Зените»
Вчера, 21:53
1
Шнякин объяснил, почему нормально относится к кричалке «Зенит» – позор российского футбола»
Вчера, 21:27
14
Раскрыта зарплата Титкова в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
2
Игдисамов одной фразой убедил Олейникова отказать «Рубину» ради ЦСКА
Вчера, 20:48
9
ЦСКА призвали ждать ответный плевок от «Рубина»
Вчера, 20:40
2
Комличенко сказал, чего не хватает Батракову в «Галатасарае»
Вчера, 20:40
Бубнов предостерег тренера «Краснодара» Мусаева: «Второй раз Галицкий это не простит»
Вчера, 20:25
9
Фото«Балтика» объявила о трансфере 189-сантиметрового форварда
Вчера, 19:51
4
Глушенков: «Да не был я ни на какой рыбалке!»
Вчера, 19:43
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+