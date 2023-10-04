Агент защитника «Зенита» анонсировал возможный уход игрока из клуба

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, не исключил, что зимой его клиент покинет клуб из Санкт-Петербурга.

– Все ли в порядке со здоровьем у Дмитрия?

– Да, все нормально.

– Вас не смущает, что ваш клиент потерял игровую практику в «Зените»?

– Слушайте, ну, во-первых, не такой большой срок еще прошел, когда он ее потерял, форму нужно набрать, поэтому ничего, пусть доказывает, работает. Все хорошо будет, я уверен в Диме.

– Если ситуация не изменится, готовы зимой искать вариант ухода?

– Если не изменится, мы будем об этом думать. Я уверен, что она изменится.

– Есть пример Адамова перед глазами, который не играл в «Зените», а в «Оренбурге» получил приглашение в сборную России?

– Я не хочу обсуждать других футболистов.

Чистяков в «Зените» с октября 2020 года.

В прошлом сезоне он провел 23 матча без голевых действий.

В этом сезоне у него 3 матча за «Зенит».

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