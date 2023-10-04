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    • Агент защитника «Зенита» анонсировал возможный уход игрока из клуба

    Агент защитника «Зенита» анонсировал возможный уход игрока из клуба

    Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, не исключил, что зимой его клиент покинет клуб из Санкт-Петербурга.

    – Все ли в порядке со здоровьем у Дмитрия?

    – Да, все нормально.

    – Вас не смущает, что ваш клиент потерял игровую практику в «Зените»?

    – Слушайте, ну, во-первых, не такой большой срок еще прошел, когда он ее потерял, форму нужно набрать, поэтому ничего, пусть доказывает, работает. Все хорошо будет, я уверен в Диме.

    – Если ситуация не изменится, готовы зимой искать вариант ухода?

    Если не изменится, мы будем об этом думать. Я уверен, что она изменится.

    – Есть пример Адамова перед глазами, который не играл в «Зените», а в «Оренбурге» получил приглашение в сборную России?

    – Я не хочу обсуждать других футболистов.

    • Чистяков в «Зените» с октября 2020 года.
    • В прошлом сезоне он провел 23 матча без голевых действий.
    • В этом сезоне у него 3 матча за «Зенит».

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    04.10.2023 15:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +19426

      paracetamol 5 октября, 12:24

      Ренана надо гнать, а не Чистякова!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13

      Empers100--google > paracetamol 23 часа назад

      Гнать нао не Ренана, а Семака. Ставить на Али-паши может только недалёкий тренер.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18037

      Garrincha58 4 октября, 19:10

      Чистяков пусть к Карпину идёт он его считает лучшим в лиге по игре головой но ни одного гола в Зените он не забил зато напривозил не меньше Ренана

      0
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      Рейтинг: +45

      wlad wm--google > Garrincha58 4 октября, 20:13

      Чистяков забивал, именно головой))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3413

      alefreddy 4 октября, 15:50

      зачем держать там 11 латинос в заявке и нормулек

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2335

      Ловкий Бубен > alefreddy 5 октября, 00:46

      Как показали последние матчи, не всегда нормулек

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