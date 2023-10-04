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    • Президент «Урала» жалеет, что не договорился с Дзюбой: «Мне несколько раз его предлагали»

    Президент «Урала» жалеет, что не договорился с Дзюбой: «Мне несколько раз его предлагали»

    Григорий Иванов, президент «Урала», рассказал, что нападающий «Локомотива» Артем Дзюба мог оказаться в Екатеринбурге.

    «Мне его несколько раз предлагали. Он до последнего был, и у него же в последний момент – «Локомотив», он приехал на последний сбор. И сейчас в какой-то степени я жалею, что не договорился с ним», – сказал Иванов.

    • Дзюба в «Локо» с зимы.
    • 35-летний игрок стоит 3,5 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у Дзюбы 8 матчей, 2 гола, 2 ассиста.

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    Источник: ютуб-канал Nobel

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    04.10.2023 12:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8938

      Беспонтий 4 октября, 13:47

      братва не посоветует плохого
      всё былоб в ёлочку
      что тут такого **ять
      как говорится один раз..
      и на урале можно побывать

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