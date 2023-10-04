Президент «Урала» жалеет, что не договорился с Дзюбой: «Мне несколько раз его предлагали»

Григорий Иванов, президент «Урала», рассказал, что нападающий «Локомотива» Артем Дзюба мог оказаться в Екатеринбурге.

«Мне его несколько раз предлагали. Он до последнего был, и у него же в последний момент – «Локомотив», он приехал на последний сбор. И сейчас в какой-то степени я жалею, что не договорился с ним», – сказал Иванов.