Черданцев назвал самый странный трансфер россиянина в последнее время

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев не видит перспектив у полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».

«Когда увидим Захаряна в составе? Никогда. Для меня это самый странный трансфер за последнее время, что касается российских футболистов. Он вышел в матче с «Реалом» и даже сделал пару хороших передач, но это другой вид спорта. Они бегают в два раза больше. Если он не прибавит в физике за год, то без шансов», – сказал журналист.