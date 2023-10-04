Черданцев назвал самый странный трансфер россиянина в последнее время

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев не видит перспектив у полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».
«Когда увидим Захаряна в составе? Никогда. Для меня это самый странный трансфер за последнее время, что касается российских футболистов. Он вышел в матче с «Реалом» и даже сделал пару хороших передач, но это другой вид спорта. Они бегают в два раза больше. Если он не прибавит в физике за год, то без шансов», – сказал журналист.
- Захарян куплен у «Динамо» в августе за 13 миллионов евро.
- Игрок ни разу не вышел в основе басков.
- Захарян перенес в «Сосьедаде» коронавирус.
Источник: «Матч ТВ»