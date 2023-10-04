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    • Черданцев назвал самый странный трансфер россиянина в последнее время

    Черданцев назвал самый странный трансфер россиянина в последнее время

    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев не видит перспектив у полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».

    «Когда увидим Захаряна в составе? Никогда. Для меня это самый странный трансфер за последнее время, что касается российских футболистов. Он вышел в матче с «Реалом» и даже сделал пару хороших передач, но это другой вид спорта. Они бегают в два раза больше. Если он не прибавит в физике за год, то без шансов», – сказал журналист.

    • Захарян куплен у «Динамо» в августе за 13 миллионов евро.
    • Игрок ни разу не вышел в основе басков.
    • Захарян перенес в «Сосьедаде» коронавирус.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.10.2023 09:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16638

      Алексей З 4 октября, 09:20

      Странный не трансфер , а Черданцев.
      Всех всё устроило,
      Захаряна , Динамо и Сосьедад, ну ему какое дело спрашивается ?

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      Рейтинг: +1575

      SLADE2019 > Алексей З 4 октября, 09:58

      Я не самый большой поклонник таланта Захаряна, но парня мне очень жаль. Столько нездоровых вещей вокруг молодого человека. И злопыхательства, и откровенного желания, чтобы у него ничего не получилось. А чердак забыл про пословицу, про всякие если. Дурень и в Африке дурень.

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