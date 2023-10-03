Карпин – журналисту: «Вы не устали этой хренью заниматься?»

карпин если и с футболистами общается на таком быдлячьем уровне, то понятно, почему ростов никакой
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопросы журналистов после кубкового матча с «Локомотивом» (1:3).
– Многим кажется, что вы выгорели.
– Не знаю, кто что там видит.
– Вы устали от футбола?
– А можно устать от футбола? А вы не устали этой хренью заниматься?
– Бывает иногда.
– У вас бывает, а у меня нет. Поэтому я и в футболе, потому что нравится.
- Карпин совмещает работу в «Ростове» и сборной России.
- «Ростов» идет на 12-м месте в РПЛ.