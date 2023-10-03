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    • Карпин – журналисту: «Вы не устали этой хренью заниматься?»

    Карпин – журналисту: «Вы не устали этой хренью заниматься?»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопросы журналистов после кубкового матча с «Локомотивом» (1:3).

    – Многим кажется, что вы выгорели.

    – Не знаю, кто что там видит.

    – Вы устали от футбола?

    – А можно устать от футбола? А вы не устали этой хренью заниматься?

    – Бывает иногда.

    – У вас бывает, а у меня нет. Поэтому я и в футболе, потому что нравится.

    • Карпин совмещает работу в «Ростове» и сборной России.
    • «Ростов» идет на 12-м месте в РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Андрея Панкова

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    03.10.2023 21:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +851

      Алекс636363 4 октября, 07:17

      карпин если и с футболистами общается на таком быдлячьем уровне, то понятно, почему ростов никакой

      0
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      Рейтинг: +18036

      Garrincha58 3 октября, 22:59

      Карпин ещё ничего не выиграл поэтому не устал а вот в Питере видно что все устали и им надоел футбол

      0
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      Рейтинг: +11867

      alp 3 октября, 22:25

      надо было ответит валере !"без понятия!!"

      1
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