Карпин – журналисту: «Вы не устали этой хренью заниматься?»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопросы журналистов после кубкового матча с «Локомотивом» (1:3).

– Многим кажется, что вы выгорели.

– Не знаю, кто что там видит.

– Вы устали от футбола?

– А можно устать от футбола? А вы не устали этой хренью заниматься?

– Бывает иногда.

– У вас бывает, а у меня нет. Поэтому я и в футболе, потому что нравится.