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    Павлюченко рассказал, чего не хватает «Спартаку»

    Бывший игрок «Спартака» Роман Павлюченко высказался об игре московского клуба в нападении в этом сезоне.

    «Когда у Соболева не ладится игра, «Спартак» теряет позицию центрального нападающего. У красно-белых много фланговых игроков атаки, но нет еще одного центрального нападающего. Отсюда возникают проблемы.

    «Спартаку» не хватает еще одного форварда в помощь Соболеву», – сказал Павлюченко.

    • На выходных «Спартак» разгромно проиграл «Крыльям» – 0:4.
    • Команда идет на 5-м месте в таблице чемпионата.
    • Далее два дерби – с «Динамо» в Кубке и ЦСКА в лиге.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.10.2023 08:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +377

      Александр.Т. 3 октября, 12:22

      Согласен а не ладиться игра у него все 9матчей проведённых 2гола один с пенальти для напа это мало, возможно Заболотный больше забил на данный момент в рпл

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      Рейтинг: +1270

      SuperNils 3 октября, 11:28

      Спартаку нужны стабильные футболисты, у которых не может случиться вот это вот "не ладится игра".

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      Рейтинг: +16638

      Алексей З 3 октября, 09:26

      Рома , количественное наличие игроков не является определяющим.
      Отсутствие вразумительной игры, постоянная ротация во всех линиях - вот причина всех бед Спартака.
      Трудно не согласиться , что остаться с одним нападающим это провал .
      Мелёшин - уровень КФК.

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