Павлюченко рассказал, чего не хватает «Спартаку»

Бывший игрок «Спартака» Роман Павлюченко высказался об игре московского клуба в нападении в этом сезоне.

«Когда у Соболева не ладится игра, «Спартак» теряет позицию центрального нападающего. У красно-белых много фланговых игроков атаки, но нет еще одного центрального нападающего. Отсюда возникают проблемы.

«Спартаку» не хватает еще одного форварда в помощь Соболеву», – сказал Павлюченко.