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    Орлов посоветовал «Спартаку» нового капитана

    Журналист Геннадий Орлов высказался о том, кого можно назначить капитаном «Спартака», пока Георгий Джикия не играет.

    «Кого ставить капитаном «Спартака», если не Зобнина? А вот Бонгонда играет хорошо, дайте ему повязку.

    Какая разница, новичок он или нет? Надо давать тому, кто лучше всех играет. Он своим авторитетом заслуживает того, чтобы быть капитаном команды.

    Промес? Думаю, у него нет авторитета. Мы же не знаем, как игроки у нему относятся из-за его поведения.

    Капитан – это лидер на тренировках, до игры, после. Помните Тихонова? И Титова», – заявил Орлов.

    • Бонгонда летом перешел в «Спартак» из «Кадиса» за 7 млн евро + бонусы.
    • В составе московской команды вингер забил 5 голов и сделал 1 ассист в 13 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.10.2023 22:10
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4499

      ПалкоВводецъ (returned) 3 октября, 07:03

      Верните Ананидзе. Гыгыгы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4231

      шахта Заполярная > ПалкоВводецъ (returned) 3 октября, 12:59

      Зачем тебе Ананидзе, встань перед зеркалом, у тебя и так хорошо получается.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4231

      шахта Заполярная 3 октября, 01:33

      Достал ты уже дятлов, семаку советуй

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +702

      timon2401 2 октября, 23:06

      а чего не Бабичу??? он большой, ему видней)))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +20175

      NewLife 2 октября, 23:03

      Что ты при@бался к Спартаку, баклан старый. Семак ночами не спит, ждет твоих советов, как Боррелиозу перестать косячить)))))

      3
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