Орлов посоветовал «Спартаку» нового капитана

Журналист Геннадий Орлов высказался о том, кого можно назначить капитаном «Спартака», пока Георгий Джикия не играет.

«Кого ставить капитаном «Спартака», если не Зобнина? А вот Бонгонда играет хорошо, дайте ему повязку.

Какая разница, новичок он или нет? Надо давать тому, кто лучше всех играет. Он своим авторитетом заслуживает того, чтобы быть капитаном команды.

Промес? Думаю, у него нет авторитета. Мы же не знаем, как игроки у нему относятся из-за его поведения.

Капитан – это лидер на тренировках, до игры, после. Помните Тихонова? И Титова», – заявил Орлов.