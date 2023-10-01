Аршавин сказал, кто сильнее – Джикия или Бабич

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин оценил игру Срджана Бабича в матче с «Крыльями Советов» (0:4).
«Бабич в этой игре мне не понравился, четвертый гол он привез.
Но он выглядит сильнее Георгия, поэтому заслуженно является основным игроком», – сказал Аршавин.
- «Спартак» подписал Бабича в конце августа. Он стал лучшим игроком команды в сентябре.
- Джикия после подписания серба перестал попадать в основной состав.
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Источник: «Матч ТВ»