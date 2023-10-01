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Аршавин сказал, кто сильнее – Джикия или Бабич

1 октября 2023, 23:12
10

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин оценил игру Срджана Бабича в матче с «Крыльями Советов» (0:4).

«Бабич в этой игре мне не понравился, четвертый гол он привез.

Но он выглядит сильнее Георгия, поэтому заслуженно является основным игроком», – сказал Аршавин.

  • «Спартак» подписал Бабича в конце августа. Он стал лучшим игроком команды в сентябре.
  • Джикия после подписания серба перестал попадать в основной состав.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Аршавин Андрей Джикия Георгий Бабич Срджан
Комментарии (10)
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ySS
1696192470
Абаскаль сказал Дуарте)
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erybov1965
1696228317
Бабич действовал как положено.Максименко все сделал,чтобы всех убедить,что он первый на мяче.Поэтому Бабич немного блокировал соперника и не стал мешать Максименко.Который забыл очки одеть,чтобы правильно рассчитать расстояние до мяча.
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zigbert
1696232210
Несогласованность Максименко и Бабича привели к четвертому голу.
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bulls27
1696233332
Аршавин сказал . Да кто такой Аршавин . Игрок ....Он что ,Гвардиола Фергюссон ...? Аршавин сказал ..Цирк . А мой сосед сказал , дед жены . Пипец
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Каратель помойников
1696241287
Ну чипсоед,пардон адрэй сирхээвыч,раз сказал...ну и колоунада
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