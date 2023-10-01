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    Аршавин сказал, кто сильнее – Джикия или Бабич

    Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин оценил игру Срджана Бабича в матче с «Крыльями Советов» (0:4).

    «Бабич в этой игре мне не понравился, четвертый гол он привез.

    Но он выглядит сильнее Георгия, поэтому заслуженно является основным игроком», – сказал Аршавин.

    • «Спартак» подписал Бабича в конце августа. Он стал лучшим игроком команды в сентябре.
    • Джикия после подписания серба перестал попадать в основной состав.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.10.2023 23:12
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +5339

      Каратель 2 октября, 13:08

      Ну чипсоед,пардон адрэй сирхээвыч,раз сказал...ну и колоунада

      0
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    • ...
      Рейтинг: +46

      bulls27 2 октября, 10:55

      Аршавин сказал . Да кто такой Аршавин . Игрок ....Он что ,Гвардиола Фергюссон ...? Аршавин сказал ..Цирк . А мой сосед сказал , дед жены . Пипец

      1
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      Рейтинг: +102673

      zigbert 2 октября, 10:36

      Несогласованность Максименко и Бабича привели к четвертому голу.

      0
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      Рейтинг: +18

      Владимир-Богданов-google > zigbert 3 октября, 00:14

      Играть должен мяч был Бабич(если конечно Максименко не кричал ,,Я!")

      0
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      Рейтинг: +102673

      zigbert > Владимир-Богданов-google 3 октября, 09:37

      Вот так и получилось, Бабич мог спокойно овладеть мячом если бы не выбежал Максименко но тому явно не хватило скорости.

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      Рейтинг: +490

      erybov1965 2 октября, 09:31

      Бабич действовал как положено.Максименко все сделал,чтобы всех убедить,что он первый на мяче.Поэтому Бабич немного блокировал соперника и не стал мешать Максименко.Который забыл очки одеть,чтобы правильно рассчитать расстояние до мяча.

      0
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      Рейтинг: +18

      Виталий-Быканов-vkontakte > erybov1965 2 октября, 16:22

      Это бабичу нужно очки или умение прикрывать мяч , или же просто отпасовать аккуратно на кипера и все, а он его отдал , а не прикрыл

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      Рейтинг: +490

      erybov1965 > Виталий-Быканов-vkontakte 2 октября, 19:54

      Посмотрите внимательно эпизод,как он мог отпасовать,если Максименко уже вышел на мяч и я думаю,как вратарь он еще и выкрикнул:"Я" или "Мой",если его конечно этому учили.И зачем он вообще выходил.Он,что не доверяет классу Бабича?Или он лучше бы сыграл против соперника.У Максименко на выходах проблемы,даже в штрафной при навесах.

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      Рейтинг: +713

      The only one 2 октября, 07:57

      Аршавин уже сделал, как эксперт прогноз на матч КС-Спартак: 2-2.

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      Рейтинг: +436

      Bez Imeni > The only one 2 октября, 08:32

      Прогноз дело не благодарное, кто мог подумать что КС 4-0 вынесут поросят

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      Рейтинг: +21951

      Cleaner > Bez Imeni 2 октября, 15:37

      Я мог такое подумать! Ну РЖУ ни могу!!!...)))

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      Рейтинг: +6549

      ySS 1 октября, 23:34

      Абаскаль сказал Дуарте)

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