Аршавин – о ситуации в «Зените»: «Все невесело у нас»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал ситуацию в команде.

В 10-м туре РПЛ «Зенит» уступил «Оренбургу» (1:3).

Петербуржцы потерпели 2 поражения подряд.

«Зенит» отстает от 1-го места на 7 очков.

«После поражения от «Локомотива» всe невесело у нас. Думали, что в Оренбурге поднимем себе настроение, но не получилось», – сказал Аршавин.

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