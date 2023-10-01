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    Аршавин – о ситуации в «Зените»: «Все невесело у нас»

    Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал ситуацию в команде.

    • В 10-м туре РПЛ «Зенит» уступил «Оренбургу» (1:3).
    • Петербуржцы потерпели 2 поражения подряд.
    • «Зенит» отстает от 1-го места на 7 очков.

    «После поражения от «Локомотива» всe невесело у нас. Думали, что в Оренбурге поднимем себе настроение, но не получилось», – сказал Аршавин.

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.10.2023 21:36
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +13

      Empers100--google 2 октября, 16:37

      В Зените регулярно рукожопят пол команды: Алип, Мантуан, Кассерра, Караваев, Круговой, Сутормин, Ерохин, Чистяков, Сергеев, Эракович, и оба вратаря.

      0
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      Рейтинг: +11867

      alp 2 октября, 11:39

      расслабились, мерзавцы..

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      Рейтинг: +7737

      Semenycch 2 октября, 11:19

      Зенит в общем и целом провел нормальный матч. Держал мяч, боролся за отскоки, создавал моменты, забивал. А вот центр обороны и вообще оборона сыграла крайне несобранно.

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      Рейтинг: +19426

      paracetamol 1 октября, 22:58

      Блин, с командой нужно работать, а Медведев в футбол сам взялся играть!

      0
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      ...
      Рейтинг: +592

      odessakmv > paracetamol 2 октября, 08:45

      может это последний шанс Зенита? щас как начнет голы класть в РПЛ по 5 за матч))))

      0
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      Рейтинг: +551

      kazak1975 1 октября, 22:54

      Пока не будет баланса: свои- пришлые, будут качели.

      0
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      Рейтинг: +592

      odessakmv > kazak1975 2 октября, 08:46

      увы, пока не будет Тренера, а не "менеджера"....

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      Рейтинг: +22425

      derrik2000 1 октября, 22:07


      Где-то кто-то из гейропейских тренеров, ИЗВЕСТНЫХ, умудрённых опытом тренеров, говорил, что, когда много бразилов сразу в команде, то жди беды.
      Они сразу объединяются, почувствовав свою важность и нужность команде для добывания очков, и потом начинают АГРЕССИВНО диктовать всем свои условия.
      И КАК Митрофанов ЭТО высказывание нигде не прочитал???
      Удивительно, понимаешь... ))
      А, может, он и читать-то не умеет???
      А, вот, ЭТО, как раз в наше время неудивительно... (((

      3
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      Рейтинг: +5714

      Эном айс > derrik2000 1 октября, 22:17

      Пять.Пять бразильцев - это была красная черта,которую радостно переступили с гешефтом от Юрика Альберто.Ума нет-считай Медведев.
      И никто не вспомнил про португальский обвал Динамо имени Коштинья..

      4
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      Рейтинг: +5180

      Ziklop > derrik2000 1 октября, 22:18

      Миллер, Медведев, Митрофанов - МММ их что-то другое интересует?
      они решили что мудрецы, но это не так!

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