Аршавин – о ситуации в «Зените»: «Все невесело у нас»

В Зените регулярно рукожопят пол команды: Алип, Мантуан, Кассерра, Караваев, Круговой, Сутормин, Ерохин, Чистяков, Сергеев, Эракович, и оба вратаря.
Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал ситуацию в команде.
- В 10-м туре РПЛ «Зенит» уступил «Оренбургу» (1:3).
- Петербуржцы потерпели 2 поражения подряд.
- «Зенит» отстает от 1-го места на 7 очков.
«После поражения от «Локомотива» всe невесело у нас. Думали, что в Оренбурге поднимем себе настроение, но не получилось», – сказал Аршавин.
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