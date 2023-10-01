«Спартак» начал консультации по поиску нового европейского тренера

Сейчас какой европейский хрыщ приедет в мазутный проект, и они заиграют как барселона..... не смешите меня!!!!
Конечно какой-то приедет, но только за баблом, а как получит так и уедет с тугими чемоданами, а сырдых вонючий и дальше болтаться будет!!!
Срам рылам!!!
Будущее главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля под вопросом.
Клуб приступил к начальным консультациям с несколькими европейскими агентами по поиску нового главного тренера.
- В 10-м туре РПЛ «Спартак» уступил «Крыльям Советов» (0:4).
- «Спартак» идет в таблице 5-м.
- У Абаскаля контракт до 2025 года.