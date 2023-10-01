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    • «Спартак» начал консультации по поиску нового европейского тренера

    «Спартак» начал консультации по поиску нового европейского тренера

    Будущее главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля под вопросом.

    Клуб приступил к начальным консультациям с несколькими европейскими агентами по поиску нового главного тренера.

    • В 10-м туре РПЛ «Спартак» уступил «Крыльям Советов» (0:4).
    • «Спартак» идет в таблице 5-м.
    • У Абаскаля контракт до 2025 года.

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    Источник: Metaratings

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    01.10.2023 19:41
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +464

      Плюшевый пупсик 2 октября, 02:15

      Сейчас какой европейский хрыщ приедет в мазутный проект, и они заиграют как барселона..... не смешите меня!!!!

      Конечно какой-то приедет, но только за баблом, а как получит так и уедет с тугими чемоданами, а сырдых вонючий и дальше болтаться будет!!!

      Срам рылам!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +464

      Плюшевый пупсик 2 октября, 02:11

      А в оплату будут бочки мазута!!!

      0
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      Рейтинг: +851

      Алекс636363 1 октября, 23:01

      вместо абаскаля будет зубоскаль. а результат тот же

      0
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      Рейтинг: +19426

      paracetamol 1 октября, 22:53

      Да кто к ним пойдет, к свиням?

      0
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      Рейтинг: +11907

      ivany4 1 октября, 21:28

      На том же Metaratings, в той же заметке, - Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил «Чемпионату», что последние результаты московской команды не влияют на доверие к Абаскалю.
      Так о чем собственно новость???)))

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      Рейтинг: +5902

      neim 1 октября, 21:21

      Нового рыжего ищут ? Везёт же спартачам на них !
      Федун ушел, а его дело живёт ! )))

      0
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      Рейтинг: +2649

      Январь 59 1 октября, 20:53

      Подождите маленько. Саша Мостовой получит Ксиву, он и возглавит. Он давно мечтает.

      0
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      Рейтинг: +4499

      ПалкоВводецъ (returned) 1 октября, 20:45

      Опять найдут очередного неумелого физрука. В свинарнике правят агенты с откатами. Поэтому и набирают постоянно сплошной неликвид, никому не нужный. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +10

      astrahanez > ПалкоВводецъ (returned) 1 октября, 21:47

      С помойки виднее...

      0
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      Рейтинг: +21951

      Cleaner 1 октября, 20:25

      А если серьезно, то пока в Спартаке играет гопота типа Соболя и Промеса, никакой тренер сделать НИЧЕГО НЕ СМОЖЕТ...(((

      1
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      Рейтинг: +12546

      BRO_football 1 октября, 20:24

      Опять Европа, опять на те же грабли? Гениально!

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