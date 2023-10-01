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    • Ещенко назвал виновных в поражении «Спартака» от «Крыльев»

    Ещенко назвал виновных в поражении «Спартака» от «Крыльев»

    Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко оценил итог матча 10-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (4:0).

    «Я не смотрел матч в Самаре, знаю только финальный счeт. Если честно, я очень удивлeн этим результатом. Кто виноват в разгроме? Сложно сказать, для этого нужно находиться внутри команды. Но тренер же не выходит на поле, играют футболисты. После таких крупных поражений всегда нужно выигрывать. Иначе никак нельзя», – сказал Ещенко.

    • «Крылья» идут в РПЛ 2-ми.
    • «Спартак» занимает 5-ю строчку.
    • Впереди у команды матчи с «Динамо» и ЦСКА.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.10.2023 19:23
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +713

      The only one 1 октября, 20:30

      Ещенко назвал виновных в поражении «Спартака» от «Крыльев»- "Сложно сказать". Ёмкий ответ...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20175

      NewLife > The only one 1 октября, 23:41

      Самые тупые в Бомбардире пишут заголовки(

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +58

      СПбМерлин 1 октября, 20:21

      Близкие к истине слова. Виноваты - руководство клуба и игроки. Тренер - в данном случае стрелочник.

      0
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      Рейтинг: +18036

      Garrincha58 1 октября, 19:37

      ЦСКА уже трепещут и дрожат

      0
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      Рейтинг: +21951

      Cleaner > Garrincha58 1 октября, 23:09

      В ЦСКА ржут над такими спартаковскими экспертами, как Ещенко!!!...)))

      0
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      Рейтинг: +490

      erybov1965 1 октября, 19:32

      У всех оправдания,одни и те же,буд-то заученные.Ничего не надо делать потом,надо выигрывать у потенциальных соперников до этих разговоров и оправданий.Играют на "расслабоне" большинство игроков.Ну какой капитан из Зобнина.Команды не было и нет,просто состав футболистов,которые играют не в полную силу и без желания.Таким образом у половины команд РПЛ не выиграть,да даже ничью не "скатать".И тут Гвардиола не поможет.Все эти игроки,когда с ними не продлят контракт,уйдут с обидой,а потом с удвоенной силой будут играть против Спартака.Внутри команды,постоянно что-то происходит.Вина - руководства.

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      Рейтинг: +21951

      Cleaner > erybov1965 1 октября, 23:11

      Это расплата за УКРЫВАТЕЛЬСТВО Промеса и за оправдывание быдлячества Соболева. Стыдно за команду с такими игроками в составе...(((

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      Рейтинг: +490

      erybov1965 > Cleaner 2 октября, 09:07

      Не вижу никакой связи,И до Промеса,и без Соболева такое состояние Спартака уже было и не раз.И с любыми другими тренерами и составом.

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