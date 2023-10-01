Ещенко назвал виновных в поражении «Спартака» от «Крыльев»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко оценил итог матча 10-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (4:0).

«Я не смотрел матч в Самаре, знаю только финальный счeт. Если честно, я очень удивлeн этим результатом. Кто виноват в разгроме? Сложно сказать, для этого нужно находиться внутри команды. Но тренер же не выходит на поле, играют футболисты. После таких крупных поражений всегда нужно выигрывать. Иначе никак нельзя», – сказал Ещенко.