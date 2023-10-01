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    • Стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Спартак»: 10 тур чемпионат России

    Стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Спартак»: 10 тур чемпионат России

    Стартовые составы на матч:

    «Крылья Советов»: Овсянников, Рассказов, Фернандо, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Горшков, Гарре, Салтыков, Рахманович, Бабкин

    Главный тренер: Игорь Осинькин

    ___________________________________________________________________________________

    «Спартак»: Максименко, Денисов, Дуарте, Бабич, Хлусевич, Мартинс, Зобнин (к), Мозес, Соболев, Промес, Бонгонда

    Главный тренер: Гильермо Абаскаль

    Источник: Бомбардир

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    01.10.2023 15:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +27589

      slavutiq70 1 октября, 16:12

      Так то не чё ...только Мозес сейчас совсем не в кондиции ...Максименко может и выручить . а может и совсем нелепый косяк допустить ....

      2
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      Рейтинг: +22425

      derrik2000 1 октября, 15:58

      При рыжем девиз - "Дуарте наше ФСЁ!" (((
      Посмотрим, как Мозес, в последнее время УСЕРДНО забивающий болт на всех, всё и вся, сегодня себя покажет.

      1
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      Рейтинг: +77

      OtVinta 1 октября, 15:53

      Опять этот бесполезный Мозес и мертвяк Зобнин. Где Пруцев????

      1
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      Рейтинг: +35516

      VVM1964 > OtVinta 1 октября, 16:07

      На замену выйдет. Практически уверен...

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