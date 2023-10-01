Так то не чё ...только Мозес сейчас совсем не в кондиции ...Максименко может и выручить . а может и совсем нелепый косяк допустить ....
Стартовые составы на матч:
«Крылья Советов»: Овсянников, Рассказов, Фернандо, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Горшков, Гарре, Салтыков, Рахманович, Бабкин
Главный тренер: Игорь Осинькин
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«Спартак»: Максименко, Денисов, Дуарте, Бабич, Хлусевич, Мартинс, Зобнин (к), Мозес, Соболев, Промес, Бонгонда
Главный тренер: Гильермо Абаскаль