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    Скопинцев: «Захарян и «Реал» – это все сказки»

    Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев призвал пока не думать о потенциальном переходе полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна в «Реал».

    – Если Захарян адаптируется, то через несколько лет мы сможем увидеть его условно в мадридском «Реале»?

    – Это все сказки. Ему надо сначала в «Сосьедаде» стать главенствующим звеном. Изначально стать игроком стартового состава, затем лидером. Кто готов сказать, сколько времени это займет? Никто.

    Мадридский «Реал» – это конечная точка. Был миллион классных, ярких футболистов, которых в Мадрид так и не решились позвать. Как можно об этом говорить?! Конечно, есть наше желание, мы все хотим, чтобы так произошло, у него есть потенциал. Но как можно загадывать, когда он даже тут еще не стал основным игроком. Надеемся, что все так и будет.

    • «Сосьедад» купил Захаряна летом у «Динамо» за 13 миллионов евро.
    • Арсен пропустил 4-й матч подряд из-за болезни.
    • Впереди у «Сосьедада» матч Лиги чемпионов против «Зальцбурга».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.10.2023 08:45
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