Скопинцев: «Захарян и «Реал» – это все сказки»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев призвал пока не думать о потенциальном переходе полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна в «Реал».

– Если Захарян адаптируется, то через несколько лет мы сможем увидеть его условно в мадридском «Реале»?

– Это все сказки. Ему надо сначала в «Сосьедаде» стать главенствующим звеном. Изначально стать игроком стартового состава, затем лидером. Кто готов сказать, сколько времени это займет? Никто.

Мадридский «Реал» – это конечная точка. Был миллион классных, ярких футболистов, которых в Мадрид так и не решились позвать. Как можно об этом говорить?! Конечно, есть наше желание, мы все хотим, чтобы так произошло, у него есть потенциал. Но как можно загадывать, когда он даже тут еще не стал основным игроком. Надеемся, что все так и будет.