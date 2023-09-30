Смотреть прямую трансляцию матча «Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити», 7 тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 сентября 2023, в 17:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Вулверхэмптон»: Са, Аит-Нури, Гомеш, Килман, Доусон, Семеду, Нету, Гомес, Лемина, Хи Чхан, Кунья
Главный тренер: Гари О’Нил
__________________________________________________________________________________
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Аканджи, Аке, Ковачич, Альварес, Луис, Фоден, Доку, Холланд
Главный тренер: Пеп Гвардиола
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити»
Прямой эфир встречи на «Бомбардире».
Источник: Бомбардир