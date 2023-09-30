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    • «Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 сентября 2023

    «Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Вулверхэмптон»«Манчестер Сити», 7 тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 сентября 2023, в 17:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Вулверхэмптон»: Са, Аит-Нури, Гомеш, Килман, Доусон, Семеду, Нету, Гомес, Лемина, Хи Чхан, Кунья

    Главный тренер: Гари О’Нил

    __________________________________________________________________________________

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Аканджи, Аке, Ковачич, Альварес, Луис, Фоден, Доку, Холланд

    Главный тренер: Пеп Гвардиола

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити»

    Прямой эфир встречи на «Бомбардире».

    Источник: Бомбардир

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