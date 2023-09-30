Почему не показывают по Матч ТВ? В основном составе Зенита всего 2 россиянина, если не считать голкипера. Фернандес и Клаудиньо были легионерами и получили пасорта РФ. Команда Газпрома, не Петербурга.
Стартовые составы на матч:
«Оренбург»: Сысуев, Адамов, Гойкович, Ковалев, Воробьев, Мансилья, Башич, Перес, Вера, Капленко, Сидоров
Главный тренер: Деограсия Давид
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«Зенит»: Васютин, Сантос, Круговой, Барриос, Фернандес, Вендес, Клаудиньо, Эракович, Алип, Мантуан, Сергеев
Главный тренер: Семак Сергей