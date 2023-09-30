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    • Стартовые составы на матч «Оренбург» – «Зенит»: 10 тур чемпионат России

    Стартовые составы на матч «Оренбург» – «Зенит»: 10 тур чемпионат России

    Стартовые составы на матч:

    «Оренбург»: Сысуев, Адамов, Гойкович, Ковалев, Воробьев, Мансилья, Башич, Перес, Вера, Капленко, Сидоров

    Главный тренер: Деограсия Давид

    ___________________________________________________________________________________

    «Зенит»: Васютин, Сантос, Круговой, Барриос, Фернандес, Вендес, Клаудиньо, Эракович, Алип, Мантуан, Сергеев

    Главный тренер: Семак Сергей

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 10:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +51

      Икстоляникс-Нибиру-vkonta 1 час назад

      Почему не показывают по Матч ТВ? В основном составе Зенита всего 2 россиянина, если не считать голкипера. Фернандес и Клаудиньо были легионерами и получили пасорта РФ. Команда Газпрома, не Петербурга.

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      Рейтинг: +6372

      fakeid 2 часа назад

      игру не увижу, т.к. жена сейчас тянет по магазинам, потом зайду, почитаю. но ясно одно: как бы не завершился этот матч (как по мне, будет разгром оренбурга) - хряки сегодня будут усиленно визжать про фарм и сдачу трёх очков. и пофиг, что у зенита состав в разы дороже. два гея (номэд и суворов, он же промквас) вылезут со своими визгами первыми, вот увидите)

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      Рейтинг: +8769

      nik55 > fakeid 1 час назад

      go shopping asshole

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      Рейтинг: +4756

      Иван Петров 1986 > fakeid 50 минут назад

      Ты после шопинга все же посмотри матч -то. Может что то интересное увидишь.

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