Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» – «Зенит», 10 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 сентября 2023, в 12:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Оренбург»: Сысуев, Адамов, Гойкович, Ковалев, Воробьев, Мансилья, Башич, Перес, Вера, Капленко, Сидоров
Главный тренер: Деограсия Давид
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«Зенит»: Васютин, Сантос, Круговой, Барриос, Фернандес, Вендес, Клаудиньо, Эракович, Алип, Мантуан, Сергеев
Главный тренер: Семак Сергей
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Зенит»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер».
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: Спортбокс