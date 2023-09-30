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    • «Оренбург» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 сентября 2023

    «Оренбург» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» – «Зенит», 10 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 сентября 2023, в 12:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Оренбург»: Сысуев, Адамов, Гойкович, Ковалев, Воробьев, Мансилья, Башич, Перес, Вера, Капленко, Сидоров

    Главный тренер: Деограсия Давид

    ___________________________________________________________________________________

    «Зенит»: Васютин, Сантос, Круговой, Барриос, Фернандес, Вендес, Клаудиньо, Эракович, Алип, Мантуан, Сергеев

    Главный тренер: Семак Сергей

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург»«Зенит»

    Источник: Спортбокс

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