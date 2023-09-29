Захарян пропустит четвертый матч «Сосьедада» подряд

Арсен Захарян не попал в заявку «Реал Сосьедада» на игру 8-го тура Примеры против «Атлетика» из Бильбао.

Российский полузащитник пропустит четвертый матч подряд – ранее он не сыграл с «Интером», «Хетафе» и «Валенсией».

На прошлой неделе футболист лечился от коронавируса.