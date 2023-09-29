Захарян пропустит четвертый матч «Сосьедада» подряд

Арсен Захарян не попал в заявку «Реал Сосьедада» на игру 8-го тура Примеры против «Атлетика» из Бильбао.
Российский полузащитник пропустит четвертый матч подряд – ранее он не сыграл с «Интером», «Хетафе» и «Валенсией».
На прошлой неделе футболист лечился от коронавируса.
- Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» за 12,5 млн евро + 15% от суммы будущей перепродажи.
- Контракт с ним подписан на 6 лет.
- Хавбек поучаствовал в 3 матчах Примеры, суммарно проведя на поле 35 минут.
Источник: твиттер «Реал Сосьедада»