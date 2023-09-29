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    Захарян пропустит четвертый матч «Сосьедада» подряд

    Арсен Захарян не попал в заявку «Реал Сосьедада» на игру 8-го тура Примеры против «Атлетика» из Бильбао.

    Российский полузащитник пропустит четвертый матч подряд – ранее он не сыграл с «Интером», «Хетафе» и «Валенсией».

    На прошлой неделе футболист лечился от коронавируса.

    • Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» за 12,5 млн евро + 15% от суммы будущей перепродажи.
    • Контракт с ним подписан на 6 лет.
    • Хавбек поучаствовал в 3 матчах Примеры, суммарно проведя на поле 35 минут.

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    Источник: твиттер «Реал Сосьедада»

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    Сегодня, 15:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2650

      yorgenbarenz 43 минуты назад

      Потом-44-й и....домой.

      0
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      Рейтинг: +1981

      lek! 2 часа назад

      Через год , в тайланде будет играть .

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