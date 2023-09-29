Личка дал два совета Захаряну в «Сосьедаде»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал совет полузащитнику Арсену Захаряну для адаптации в «Сосьедаде».

«Слежу за Захаряном, видел одну из его игр. Понятно, он в новой команде, новая культура. Надо чуть-чуть привыкнуть и очень важно выучить язык. Арсен молодой, ему 20. Он старается, работает.

Сейчас не поддерживаем связь с Захаряном. Что бы посоветовал? Оставаться человеком, каким он и является. Ментально готовиться, что сначала будет тяжело, но нужно будет продолжать работать», – сказал Личка .