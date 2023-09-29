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    Личка дал два совета Захаряну в «Сосьедаде»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал совет полузащитнику Арсену Захаряну для адаптации в «Сосьедаде».

    «Слежу за Захаряном, видел одну из его игр. Понятно, он в новой команде, новая культура. Надо чуть-чуть привыкнуть и очень важно выучить язык. Арсен молодой, ему 20. Он старается, работает.

    Сейчас не поддерживаем связь с Захаряном. Что бы посоветовал? Оставаться человеком, каким он и является. Ментально готовиться, что сначала будет тяжело, но нужно будет продолжать работать», – сказал Личка .

    • Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» за 12,5 млн евро.
    • Он провел за клуб 3 матча, суммарно проведя на поле 35 минут.
    • Игрок заболел коронавирусом.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:57
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +570

      odessakmv 1 час назад

      1. найти в Испании шаурмичную или шашлычку
      2. устроится туда на работу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5859

      neim 3 часа назад

      Лучше бы игрокам Динамо советы давал, а то они в последнее время очки разбазаривают на право и на лево.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22

      yhfcdnk > neim 2 часа назад

      Да много потеряли где не должны были

      1
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