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    • Романцев рассказал, кто более проблемный футболист – Глушаков или Дзюба

    Романцев рассказал, кто более проблемный футболист – Глушаков или Дзюба

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев ответил, почему Денис Глушаков не смог найти команду в РПЛ, а Артем Дзюба перешел в «Локомотив»

    «Лично я не считаю Дениса проблемным. Да, у него непростой характер. Но именно благодаря ему он добился того, что стал профессионалом высокого класса.

    На мой взгляд, дело в том, что амплуа Дзюбы позволяет ему находить на поле паузы для восстановления. Он и назад может отойти, и мяч придержать, и в подыгрыше сыграть. А вот в полузащите, да еще на позиции опорника, объем работы намного больше, и в 36 лет качественно осилить ее Глушакову может оказаться очень сложно.

    А то, что он не спешит расставаться с профессией, только вызывает уважение. Удачи тебе, Денис!» – сказал Романцев.

    • Глушаков перешел в «Спартак» из Костромы.
    • Денис 3 месяца искал новый клуб после ухода из «Пари НН».
    • Он брал РПЛ со «Спартаком».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14930

      playsh 7 минут назад

      Дениска в форме,пока цистерна с волшебной водой после Спартаковского чемпионства стоит на запасном пути...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +35

      Царь Бомжей 12 минут назад

      Романцев конечно менеджер топового уровня для российского футбола, акула футбольная, в 90х с говном съедал всех. Вызывает только уважение.

      1
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