Романцев рассказал, кто более проблемный футболист – Глушаков или Дзюба

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев ответил, почему Денис Глушаков не смог найти команду в РПЛ, а Артем Дзюба перешел в «Локомотив»

«Лично я не считаю Дениса проблемным. Да, у него непростой характер. Но именно благодаря ему он добился того, что стал профессионалом высокого класса.

На мой взгляд, дело в том, что амплуа Дзюбы позволяет ему находить на поле паузы для восстановления. Он и назад может отойти, и мяч придержать, и в подыгрыше сыграть. А вот в полузащите, да еще на позиции опорника, объем работы намного больше, и в 36 лет качественно осилить ее Глушакову может оказаться очень сложно.

А то, что он не спешит расставаться с профессией, только вызывает уважение. Удачи тебе, Денис!» – сказал Романцев.