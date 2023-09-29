В субботу, 30 сентября, состоится матч «Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити». Начало игры запланировано на 17:00 по московскому времени.

«Вулверхэмптон»

«Волки» идут на 16 месте в турнирной таблице, имея в своем активе четыре очка. Команда имеет отрыв от зоны вылета в три балла. «Вулверхэмптон» выиграл одну встречу, один раз сыграл вничью, но при этом потерпел четыре поражения. Команда отличилась шестью забитыми голами, а также пропустила двенадцать мячей.

«Манчестер Сити»

«Горожане» лидируют в чемпионате страны. «Манчестер Сити» достиг шести побед в шести играх АПЛ. Команда отличилась 16 забитыми голами, и при этом пропустила только три мяча. Отметим, в активе «горожан» 18 очков, а отрыв от ближайшего преследователя составляет два балла.

Факты

История противостояния команд насчитывает 128 матчей, в которых «Вулверхэмптон» выиграл в 48 матчах, «горожане» выиграли 53 встречи.

Наш прогноз на игру

На наш взгляд «Манчестер Сити» выиграет предстоящую встречу. Наш прогноз – победа «Манчестер Сити» (1.35), ТБ 2.5 (1.53).