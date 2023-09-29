Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • «Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити»: прогноз на матч 7 тура чемпионата Англии, 30 сентября

    «Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити»: прогноз на матч 7 тура чемпионата Англии, 30 сентября

    В субботу, 30 сентября, состоится матч «Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити». Начало игры запланировано на 17:00 по московскому времени.

    «Вулверхэмптон»

    «Волки» идут на 16 месте в турнирной таблице, имея в своем активе четыре очка. Команда имеет отрыв от зоны вылета в три балла. «Вулверхэмптон» выиграл одну встречу, один раз сыграл вничью, но при этом потерпел четыре поражения. Команда отличилась шестью забитыми голами, а также пропустила двенадцать мячей.

    «Манчестер Сити»

    «Горожане» лидируют в чемпионате страны. «Манчестер Сити» достиг шести побед в шести играх АПЛ. Команда отличилась 16 забитыми голами, и при этом пропустила только три мяча. Отметим, в активе «горожан» 18 очков, а отрыв от ближайшего преследователя составляет два балла.

    Факты

    История противостояния команд насчитывает 128 матчей, в которых «Вулверхэмптон» выиграл в 48 матчах, «горожане» выиграли 53 встречи.

    Наш прогноз на игру

    На наш взгляд «Манчестер Сити» выиграет предстоящую встречу. Наш прогноз – победа «Манчестер Сити» (1.35), ТБ 2.5 (1.53).

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:49
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+