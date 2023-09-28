Слуцкий: «Если Абаскаль решил зачехлить Джикию, то ему это удалось»

Бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий высказался об отсутствии игровой практики у защитника «Спартака» Георгия Джикии.

«В «Спартаке» сейчас не так важна раздевалка. Сегодня оптимальный момент, чтобы не использовать лидеров и капитанов.

Если Абаскаль решил зачехлить Джикию, то ему это удалось», – сказал Слуцкий в эфире «Коммент.Шоу».