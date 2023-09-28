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    • Слуцкий: «Если Абаскаль решил зачехлить Джикию, то ему это удалось»

    Слуцкий: «Если Абаскаль решил зачехлить Джикию, то ему это удалось»

    Бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий высказался об отсутствии игровой практики у защитника «Спартака» Георгия Джикии.

    «В «Спартаке» сейчас не так важна раздевалка. Сегодня оптимальный момент, чтобы не использовать лидеров и капитанов.

    Если Абаскаль решил зачехлить Джикию, то ему это удалось», – сказал Слуцкий в эфире «Коммент.Шоу».

    • Джикия в «Спартаке» 7 лет.
    • Его контракт истекает в 2024 году.
    • Футболист пропустил два последних матча в РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +11784

      ivany4 47 минут назад

      Чем отличается пустобрех, от профессионала - знанием дела и умением грамотно донести ситуацию о каком то моменте, с помощью аргументов и фактов. К сожалению, Слуцкий докатился до того, что его в приличное общество не пускают.)) Шоу маст гоу он!
      Несколько вопросов "клоуну" и его последователям -
      В «Спартаке» сейчас не так важна раздевалка.... Почему? Неужели все стали фанатично трудолюбивы и им не нужны подсказки и корректировка тренировок??
      Сегодня оптимальный момент, чтобы не использовать лидеров и капитанов.... А в чем заключается этот момент? Как в команде без капитана и лидеров и на кого опираться, а бывший "супер" тренер??
      Если Абаскаль решил зачехлить Джикию, то ему это удалось... Каким образом?

      1
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      Рейтинг: +21852

      Cleaner > ivany4 29 минут назад

      Болельщики Спартака, в вашем клубе играют Промес и Соболев. У вас НЕТ права никого осуждать. Потому, как Стыдно и Спартак сейчас - слова синонимы...(((

      1
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      Рейтинг: +22296

      derrik2000 58 минут назад

      Даже когда этого мигрела пригласили в Спартак, то после пары-тройки матчей его за КБ, то было видно, что это НЕ мигрел хорош, а хорош был сначала Боккетти, а потом - Жиго, которые с ним в паре играли.
      Это как если бы сказать, что Кутепов был хорош на ЧМ, полностью проигнорировав заслуги Игнашевича, который, хоть и на короткое время, "слепил" и Кутепова хорошего ведомого.

      3
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      Рейтинг: +10

      geriopoe 1 час назад

      Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 10-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «платиновый прогноз»». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!

      0
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      Рейтинг: +3741

      aaaaahhhh 1 час назад

      Зачехлить и расчехлить может только друг Слуцкого - Артёмка Дзюба:)))) Сладкая парочка:))))

      3
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      Рейтинг: +34452

      oyabun 1 час назад

      Подается всё в такой тональности, как будто это не сам Джикия виноват в сложившейся ситуации, а "самодур" тренер вдруг чего то взбрыкнул и задвинул "лучшего" защитника команды в запас. Смешно!

      5
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      Рейтинг: +10082

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Как такое чудище, руководило ЦСКА ?!

      5
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