Слуцкий: «Если Абаскаль решил зачехлить Джикию, то ему это удалось»

Чем отличается пустобрех, от профессионала - знанием дела и умением грамотно донести ситуацию о каком то моменте, с помощью аргументов и фактов. К сожалению, Слуцкий докатился до того, что его в приличное общество не пускают.)) Шоу маст гоу он!
Несколько вопросов "клоуну" и его последователям -
В «Спартаке» сейчас не так важна раздевалка.... Почему? Неужели все стали фанатично трудолюбивы и им не нужны подсказки и корректировка тренировок??
Сегодня оптимальный момент, чтобы не использовать лидеров и капитанов.... А в чем заключается этот момент? Как в команде без капитана и лидеров и на кого опираться, а бывший "супер" тренер??
Если Абаскаль решил зачехлить Джикию, то ему это удалось... Каким образом?
Бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий высказался об отсутствии игровой практики у защитника «Спартака» Георгия Джикии.
«В «Спартаке» сейчас не так важна раздевалка. Сегодня оптимальный момент, чтобы не использовать лидеров и капитанов.
Если Абаскаль решил зачехлить Джикию, то ему это удалось», – сказал Слуцкий в эфире «Коммент.Шоу».
- Джикия в «Спартаке» 7 лет.
- Его контракт истекает в 2024 году.
- Футболист пропустил два последних матча в РПЛ.