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    Мудрик в «Челси»: 0 голов за 1000 минут

    Вингер «Челси» Михаил Мудрик поучаствовал в матче 1/16 финала Кубка английского лиги против «Брайтона» (1:0).

    В этой игре он достиг отметки в 1000 проведенных минут в составе лондонской команды во всех турнирах.

    За отведенное время украинский футболист не забил ни одного гола, но сделал два ассиста.

    • Мудрик в «Челси» с января 2023 года.
    • Он перешел из «Шахтера» за 70+30 млн евро.
    • В активе флангового нападающего 23 матча.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 09:09
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10077

      САДЫЧОК 34 минуты назад

      Он играет отлично , быстро , точные пасы, быстро принимает решения, отбор хороший.

      0
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      Рейтинг: +7878

      mihail200606 55 минут назад

      У членси вообще щас непонятно что творится, политика странная какая то... но мудрик это,помоему, чисто политический ход какой то.

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