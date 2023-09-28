Мудрик в «Челси»: 0 голов за 1000 минут

Вингер «Челси» Михаил Мудрик поучаствовал в матче 1/16 финала Кубка английского лиги против «Брайтона» (1:0).

В этой игре он достиг отметки в 1000 проведенных минут в составе лондонской команды во всех турнирах.

За отведенное время украинский футболист не забил ни одного гола, но сделал два ассиста.