Мудрик в «Челси»: 0 голов за 1000 минут

Он играет отлично , быстро , точные пасы, быстро принимает решения, отбор хороший.
Вингер «Челси» Михаил Мудрик поучаствовал в матче 1/16 финала Кубка английского лиги против «Брайтона» (1:0).
В этой игре он достиг отметки в 1000 проведенных минут в составе лондонской команды во всех турнирах.
За отведенное время украинский футболист не забил ни одного гола, но сделал два ассиста.
- Мудрик в «Челси» с января 2023 года.
- Он перешел из «Шахтера» за 70+30 млн евро.
- В активе флангового нападающего 23 матча.
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