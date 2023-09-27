Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?

    В «Сосьедаде» рассказали, когда Захарян вернется на поле

    Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате высказался о состоянии полузащитника Арсена Захаряна.

    «Арсен еще не восстановился до конца. Но его состояние в норме. Никаких осложнений нет. Захарян работает на тренировочной базе. Он точно будет готов к субботе», – сказал Мундуате.

    • У футболиста был коронавирус.
    • Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» за 12,5 млн евро.
    • Он провел за клуб 3 матча, суммарно проведя на поле 35 минут.

    Новости по теме
    Захарян не включен в заявку «Сосьедада» на матч с «Валенсией»
    Захарян вылечился от коронавируса 1
    В «Сосьедаде» рассказали, отпустят ли Захаряна в сборную России
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:59
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17983

      Garrincha58 1 час назад

      будем ждать когда в Сосьедаде скажут что деньги потратили на ветер

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+