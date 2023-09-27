В «Сосьедаде» рассказали, когда Захарян вернется на поле

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате высказался о состоянии полузащитника Арсена Захаряна.

«Арсен еще не восстановился до конца. Но его состояние в норме. Никаких осложнений нет. Захарян работает на тренировочной базе. Он точно будет готов к субботе», – сказал Мундуате.