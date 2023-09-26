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    • Агбонлахор: «Смотришь на «Челси» и думаешь – куда они дели миллиард евро?!»

    Агбонлахор: «Смотришь на «Челси» и думаешь – куда они дели миллиард евро?!»

    Экс-форвард «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор раскритиковал «Челси» за работу на трансферном рынке.

    «Я был уверен в победе «Астон Виллы» в 6-м туре АПЛ. Смотришь на «Челси» и не испытываешь ни малейшего страха.

    Смотришь на состав «Челси» и думаешь – куда они дели миллиард евро?! 15-миллионная полузащита «Виллы» задавила хавбеков «Челси». Болельщики синих не хотят повторения прошлого сезона, это очевидно», – цитирует Агбонлахора Football.London.

    • «Челси» не забил ни разу в 3 матчах подряд.
    • Их последний гол датирован 30 августа.
    • Команда идет на 14-м месте в таблице АПЛ.

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    Источник: «Бомбардир»

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