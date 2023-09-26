Агбонлахор: «Смотришь на «Челси» и думаешь – куда они дели миллиард евро?!»

Экс-форвард «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор раскритиковал «Челси» за работу на трансферном рынке.

«Я был уверен в победе «Астон Виллы» в 6-м туре АПЛ. Смотришь на «Челси» и не испытываешь ни малейшего страха.

Смотришь на состав «Челси» и думаешь – куда они дели миллиард евро?! 15-миллионная полузащита «Виллы» задавила хавбеков «Челси». Болельщики синих не хотят повторения прошлого сезона, это очевидно», – цитирует Агбонлахора Football.London.