Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?

    Захарян вылечился от коронавируса

    В «Сосьедаде» сообщили о возвращении Арсена Захаряна к тренировкам после болезни.

    У российского футболиста был коронавирус.

    «Арсен сегодня работал с командой, и мы ожидаем, что он будет готов к субботнему матчу против «Атлетика» из Бильбао», – заявили в пресс-службе испанского клуба.

    • Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» за 12,5 млн евро + 15% от суммы будущей перепродажи.
    • Контракт с российским игроком подписан на 6 лет.
    • Он уже поучаствовал в 3 матчах Примеры, суммарно проведя на поле 35 минут.

    Новости по теме
    В «Сосьедаде» рассказали, отпустят ли Захаряна в сборную России
    Захарян заболел коронавирусом: он сыграл всего 35 минут за «Сосьедад» 4
    Захарян не попал в заявку на матч с «Хетафе» – известна причина 8
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:49
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+