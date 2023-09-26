Захарян вылечился от коронавируса

В «Сосьедаде» сообщили о возвращении Арсена Захаряна к тренировкам после болезни.
У российского футболиста был коронавирус.
«Арсен сегодня работал с командой, и мы ожидаем, что он будет готов к субботнему матчу против «Атлетика» из Бильбао», – заявили в пресс-службе испанского клуба.
- Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» за 12,5 млн евро + 15% от суммы будущей перепродажи.
- Контракт с российским игроком подписан на 6 лет.
- Он уже поучаствовал в 3 матчах Примеры, суммарно проведя на поле 35 минут.
Источник: Sport24