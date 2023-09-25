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    • Захарян заболел коронавирусом: он сыграл всего 35 минут за «Сосьедад»

    Захарян заболел коронавирусом: он сыграл всего 35 минут за «Сосьедад»

    Полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян заразился коронавирусом.

    «Арсен восстанавливается после коронавируса, ему еще предстоит работать с командой. Мы пока не можем сказать, когда он снова сможет играть», – сообщили в «Сосьедаде».

    • Арсен 2-й раз заболел за время в команде.
    • Баски купили игрока в августе у «Динамо» за 13 миллионов евро.
    • Захарян ни разу не выходил в основе «Сосьедада».
    • Он поучаствовал в 3 матчах Примеры, суммарно проведя на поле 35 минут.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 13:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12502

      BRO_football 7 минут назад

      Возвращайте этого клоуна обратно в Динамо. И как он вообще медицинский осмотр прошёл?

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