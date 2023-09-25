Захарян заболел коронавирусом: он сыграл всего 35 минут за «Сосьедад»

Полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян заразился коронавирусом.

«Арсен восстанавливается после коронавируса, ему еще предстоит работать с командой. Мы пока не можем сказать, когда он снова сможет играть», – сообщили в «Сосьедаде».