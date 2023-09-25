Захарян заболел коронавирусом: он сыграл всего 35 минут за «Сосьедад»

Возвращайте этого клоуна обратно в Динамо. И как он вообще медицинский осмотр прошёл?
Полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян заразился коронавирусом.
«Арсен восстанавливается после коронавируса, ему еще предстоит работать с командой. Мы пока не можем сказать, когда он снова сможет играть», – сообщили в «Сосьедаде».
- Арсен 2-й раз заболел за время в команде.
- Баски купили игрока в августе у «Динамо» за 13 миллионов евро.
- Захарян ни разу не выходил в основе «Сосьедада».
- Он поучаствовал в 3 матчах Примеры, суммарно проведя на поле 35 минут.