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    • В «Сосьедаде» рассказали, отпустят ли Захаряна в сборную России

    В «Сосьедаде» рассказали, отпустят ли Захаряна в сборную России

    «Сосьедад» готов отпустить полузащитника Арсена Захаряна в сборную России, если игрок получит приглашение.

    «Если в паузу на матчи национальных сборных Арсен Захарян понадобится сборной России и его вызовут в национальную команду, то «Реал Сосьедад» не будет этому препятствовать», – сообщили в пресс-службе клуб.

    • Баски купили игрока в августе у «Динамо» за 13 миллионов евро.
    • Захарян ни разу не выходил в основе «Сосьедада».
    • Он поучаствовал в 3 матчах Примеры, суммарно проведя на поле 35 минут.

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    Источник: Sport24

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