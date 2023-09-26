В «Сосьедаде» рассказали, отпустят ли Захаряна в сборную России

«Сосьедад» готов отпустить полузащитника Арсена Захаряна в сборную России, если игрок получит приглашение.

«Если в паузу на матчи национальных сборных Арсен Захарян понадобится сборной России и его вызовут в национальную команду, то «Реал Сосьедад» не будет этому препятствовать», – сообщили в пресс-службе клуб.