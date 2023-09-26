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  • Санчо ответил на уговоры футболистов «МЮ» извиниться перед тен Хагом

Санчо ответил на уговоры футболистов «МЮ» извиниться перед тен Хагом

26 сентября 2023, 00:26
3

Стала известна позиция Джейдона Санчо по конфликту с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом.

Футболист не собирается извиняться пред голландским специалистом.

Санчо убеждали принести извинения партнеры по «МЮ». Известно, что среди «переговорщиков» были Маркус Рэшфорд, Люк Шоу и Гарри Магуайр. Джейдон ответил отказом на уговоры одноклубников.

Тен Хаг также занял принципиальную позицию в отношении вингера – ему запрещено заниматься на базе «Юнайтед» и даже посещать столовую. Тренер считает, что присутствие недовольного игрока может навредить атмосфере внутри коллектива.

  • Санчо ранее обменялся публичными претензиями с тен Хагом.
  • Тренер заявил, что недоволен работой Джейдона на тренировках. Тот в ответ обвинил Эрика во лжи.

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Источник: Mirror
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Санчо Джейдон тен Хаг Эрик
Комментарии (3)
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Oldtrafford83
1695704945
Не хочет значит нах он тогда нужен, если бы он ещё уровень свой показывал, но даже этого нет, так что нах его, в дубль или Хетафе)
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САДЫЧОК
1695708333
Это вообще не тренер ! Все равно, ТенХага выгонят! Зачем, тянуть время и унижать клуб?!
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петр1975
1695805603
Сразу говорил Тен Хаг и МЮ несовместимы. Этот ящер убрал Роналду. Стало лучше? Нет. Теперь ему другие не нравятся. Гоните его к черту вместе с Глейзерами. Роналду был прав в клубе беда!!!
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