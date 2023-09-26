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    • Санчо ответил на уговоры футболистов «МЮ» извиниться перед тен Хагом

    Санчо ответил на уговоры футболистов «МЮ» извиниться перед тен Хагом

    Стала известна позиция Джейдона Санчо по конфликту с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом.

    Футболист не собирается извиняться пред голландским специалистом.

    Санчо убеждали принести извинения партнеры по «МЮ». Известно, что среди «переговорщиков» были Маркус Рэшфорд, Люк Шоу и Гарри Магуайр. Джейдон ответил отказом на уговоры одноклубников.

    Тен Хаг также занял принципиальную позицию в отношении вингера – ему запрещено заниматься на базе «Юнайтед» и даже посещать столовую. Тренер считает, что присутствие недовольного игрока может навредить атмосфере внутри коллектива.

    • Санчо ранее обменялся публичными претензиями с тен Хагом.
    • Тренер заявил, что недоволен работой Джейдона на тренировках. Тот в ответ обвинил Эрика во лжи.

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    Источник: Mirror

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