Санчо ответил на уговоры футболистов «МЮ» извиниться перед тен Хагом

Стала известна позиция Джейдона Санчо по конфликту с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом.

Футболист не собирается извиняться пред голландским специалистом.

Санчо убеждали принести извинения партнеры по «МЮ». Известно, что среди «переговорщиков» были Маркус Рэшфорд, Люк Шоу и Гарри Магуайр. Джейдон ответил отказом на уговоры одноклубников.

Тен Хаг также занял принципиальную позицию в отношении вингера – ему запрещено заниматься на базе «Юнайтед» и даже посещать столовую. Тренер считает, что присутствие недовольного игрока может навредить атмосфере внутри коллектива.