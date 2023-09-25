Мостовой рассказал, пойдет ли он на стажировку к Абаскалю

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой оценил вероятность стажировки у главного тренера московского клуба Гильермо Абаскаля.

– У вас не было интереса пройти стажировку в «Спартаке» у Абаскаля?

– Да вы что, смеетесь что ли? К Абаскалю? Я когда в футбол играл, он под стол пешком ходил!

– Он все-таки тренер клуба РПЛ.

– Человек в футбол не играл. Какая стажировка? Смеетесь? Это все равно, что ко мне сейчас придет хирург и предложит вместе проводить операцию. Кошмар!

Не надо этого делать. Я всегда привожу в пример: если человек на коньках кататься не умеет, а потом выйдет и скажет, давайте я вас научу играть в хоккей? А я спрошу, а как ты научишь, если сам не умеешь кататься? Ответ простой.