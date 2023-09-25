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    Мостовой рассказал, пойдет ли он на стажировку к Абаскалю

    Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой оценил вероятность стажировки у главного тренера московского клуба Гильермо Абаскаля.

    – У вас не было интереса пройти стажировку в «Спартаке» у Абаскаля?

    – Да вы что, смеетесь что ли? К Абаскалю? Я когда в футбол играл, он под стол пешком ходил!

    – Он все-таки тренер клуба РПЛ.

    – Человек в футбол не играл. Какая стажировка? Смеетесь? Это все равно, что ко мне сейчас придет хирург и предложит вместе проводить операцию. Кошмар!

    Не надо этого делать. Я всегда привожу в пример: если человек на коньках кататься не умеет, а потом выйдет и скажет, давайте я вас научу играть в хоккей? А я спрошу, а как ты научишь, если сам не умеешь кататься? Ответ простой.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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