В «Зените» подтвердили участие в турнире стран БРИКС

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что зимой чемпион России может сыграть в клубном турнире стран БРИКС в Катаре.

– Правда, что «Зенит» планирует сыграть в этом турнире?

– В ходе тренировочного сбора.

– Пока не известно, какие планируются соперники?

– Позже (станет известно). Сейчас ведутся переговоры.