В «Зените» подтвердили участие в турнире стран БРИКС

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что зимой чемпион России может сыграть в клубном турнире стран БРИКС в Катаре.
– Правда, что «Зенит» планирует сыграть в этом турнире?
– В ходе тренировочного сбора.
– Пока не известно, какие планируются соперники?
– Позже (станет известно). Сейчас ведутся переговоры.
- Сейчас в состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.
- С 1 января 2024-го к ним присоединятся Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия и Саудовская Аравия.
Источник: «РБ Спорт»