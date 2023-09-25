«Зенит» примет участие в зимнем турнире стран БРИКС

Журналист Фабио Алейшо анонсировал участие «Зенита» в новом турнире.
«По моей информации, ожидается, что «Зенит» примет участие в турнире стран БРИКС в Катаре во время зимних сборов.
Команды пока не утверждены. Но наверняка будет команда из Бразилии», – написал инсайдер в своем телеграм-канале.
- Сейчас в состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.
- С 1 января 2024-го к ним присоединятся Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия и Саудовская Аравия.
Источник: телеграм-канал Фабио Алейшо