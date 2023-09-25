«Зенит» примет участие в зимнем турнире стран БРИКС

Журналист Фабио Алейшо анонсировал участие «Зенита» в новом турнире.

«По моей информации, ожидается, что «Зенит» примет участие в турнире стран БРИКС в Катаре во время зимних сборов.

Команды пока не утверждены. Но наверняка будет команда из Бразилии», – написал инсайдер в своем телеграм-канале.