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    • В сборную Армении вызвали форварда «Пари НН», который отказался играть за Россию

    В сборную Армении вызвали форварда «Пари НН», который отказался играть за Россию

    Нападающий «Пари НН» Эдгар Севикян получил вызов в сборную Армении.

    «Севикян будет находиться в расположении армянской команды с 9 по 18 октября и проведет в ее составе в этот период два матча: в рамках квалификационного турнира Евро-2024 со сборной Латвии в Риге (12 октября) и товарищескую встречу с Северной Македонией (17 октября) в городе Струмица.

    Пожелаем Эдгару успешных выступлений за сборную!» – сообщает пресс-служба «Пари НН».

    • Эдгар – воспитанник «Локомотива».
    • Он родился в Москве, выступал за юношеские и молодежную сборные России.

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    Источник: телеграм-канал «Пари НН»

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    Сегодня, 14:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1895

      Таврида 1 час назад

      Игроков из "браццких" стран необходимо приравнивать к легионерам, какой смысл лимита, если игроки иностранных сборных могут занимать места россиян в российских клубах?

      1
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      Рейтинг: +440

      Napaleon Banapart > Таврида 1 час назад

      Говоришь чтоб не занимали места россиян. Так начинать нужно с подготовки россиян. Что уровень и стоимость соответствовали друг другу. А иначе условный Антоха будет стоить как ЛукакА...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1895

      Таврида > Napaleon Banapart 1 час назад

      Так Севикян и был россиянином, переметнулся - получи статус легионера со всеми вытекающими. Нaxpeн нам нужны такие "рассияне" под защитой лимита?

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      Ответить
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      Рейтинг: +440

      Napaleon Banapart > Таврида 47 минут назад

      Если я не ошибаюсь он россиянин по праву рождения...

      0
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