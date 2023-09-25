В сборную Армении вызвали форварда «Пари НН», который отказался играть за Россию

Игроков из "браццких" стран необходимо приравнивать к легионерам, какой смысл лимита, если игроки иностранных сборных могут занимать места россиян в российских клубах?
Нападающий «Пари НН» Эдгар Севикян получил вызов в сборную Армении.
«Севикян будет находиться в расположении армянской команды с 9 по 18 октября и проведет в ее составе в этот период два матча: в рамках квалификационного турнира Евро-2024 со сборной Латвии в Риге (12 октября) и товарищескую встречу с Северной Македонией (17 октября) в городе Струмица.
Пожелаем Эдгару успешных выступлений за сборную!» – сообщает пресс-служба «Пари НН».
- Эдгар – воспитанник «Локомотива».
- Он родился в Москве, выступал за юношеские и молодежную сборные России.