В сборную Армении вызвали форварда «Пари НН», который отказался играть за Россию

Нападающий «Пари НН» Эдгар Севикян получил вызов в сборную Армении.

«Севикян будет находиться в расположении армянской команды с 9 по 18 октября и проведет в ее составе в этот период два матча: в рамках квалификационного турнира Евро-2024 со сборной Латвии в Риге (12 октября) и товарищескую встречу с Северной Македонией (17 октября) в городе Струмица.

Пожелаем Эдгару успешных выступлений за сборную!» – сообщает пресс-служба «Пари НН».