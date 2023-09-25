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Алдонин объяснил слабую игру ЦСКА в обороне

25 сентября 2023, 13:30
1

Экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин назвал причину слабой защиты московской команды в этом сезоне.

«Мне кажется, здесь причины абсолютно понятны. Состав постоянно варьируется, его приходится ротировать вынужденно – либо из-за травмы, либо из-за дисквалификации.

Плюс, думаю, подрос общий уровень чемпионата. Это хорошо, поэтому все матчи в борьбе проходят. Мы видим, как и «Зенит» начал проигрывать. Почти в каждой игре идeт борьба за очки и, понятно, что выездной матч в Ростове не оказался лeгкой прогулкой для ЦСКА.

Защита – та линия на футбольном поле, которую меньше всего хотелось бы трогать. А тут ЦСКА в каждом матче еe приходится ротировать.

Плюс уже полузащитники играют в защите – Мухин, Зделар. Безусловно, это не от хорошей жизни. Роша пропускал матч, Дивеев травмирован, а другие футболисты очень юные и без опыта.

Чем стабильнее состав команды, чем меньше травмированных футболистов, тем меньше будет пропущенных мячей, будет хорошая игра.

Можно ли сказать, что сейчас идут отголоски плохой трансферной кампании ЦСКА? Невозможно предположить, что кто-то получит травму или красную карточку. В принципе, состав ЦСКА укомплектован хорошими, качественными игроками», – сказал Алдонин.

  • 15 пропущенных мячей за 9 туров РПЛ – худший результат в истории ЦСКА.
  • Москвичи идут на 9-м месте в таблице лиги.
  • Они пропускали в каждом матче в текущем розыгрыше чемпионата.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига ЦСКА Алдонин Евгений
Комментарии (1)
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CSKA57
1695751248
Вот это да! Дивеев выбыл и играть некому стало...
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