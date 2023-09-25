Аршавин оценил игру Дзюбы против «Зенита»

Без Дзюбы совсем играть не умеем, иуды Изидорки вчера вообще на поле не видно было.
Андрей Аршавин считает, что «Зенит» справился с форвардом «Локомотива» Артемом Дзюбой.
– Дзюбу сковали, «съели». У него был хороший эпизод, но он выбрал неправильное решение, нужно было бить в касание.
Во втором тайме он устал. «Зенит» справился с Дзюбой.
– Свист ему тут [в Санкт-Петербурге] – это нормально?
– Кто на что учился, как говорится… Его здесь не любят, несмотря на то что он тут играл, что тут скажешь?
- «Локо» на выезде победил «Зенит» со счетом 2:1.
- Дзюбу заменили на 78-й минуте.