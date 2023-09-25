Аршавин оценил игру Дзюбы против «Зенита»

Андрей Аршавин считает, что «Зенит» справился с форвардом «Локомотива» Артемом Дзюбой.

– Дзюбу сковали, «съели». У него был хороший эпизод, но он выбрал неправильное решение, нужно было бить в касание.

Во втором тайме он устал. «Зенит» справился с Дзюбой.

– Свист ему тут [в Санкт-Петербурге] – это нормально?

– Кто на что учился, как говорится… Его здесь не любят, несмотря на то что он тут играл, что тут скажешь?

«Локо» на выезде победил «Зенит» со счетом 2:1.

Дзюбу заменили на 78-й минуте.

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