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    Аршавин оценил игру Дзюбы против «Зенита»

    Андрей Аршавин считает, что «Зенит» справился с форвардом «Локомотива» Артемом Дзюбой.

    – Дзюбу сковали, «съели». У него был хороший эпизод, но он выбрал неправильное решение, нужно было бить в касание.

    Во втором тайме он устал. «Зенит» справился с Дзюбой.

    – Свист ему тут [в Санкт-Петербурге] – это нормально?

    – Кто на что учился, как говорится… Его здесь не любят, несмотря на то что он тут играл, что тут скажешь?

    • «Локо» на выезде победил «Зенит» со счетом 2:1.
    • Дзюбу заменили на 78-й минуте.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +74

      Паровозов 39 минут назад

      Без Дзюбы совсем играть не умеем, иуды Изидорки вчера вообще на поле не видно было.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10066

      САДЫЧОК > Паровозов 7 минут назад

      Как только, убрали бревно и игру, на него, у Локо сразу появилась игра !

      1
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      Рейтинг: +74

      Паровозов > САДЫЧОК 4 минуты назад

      Да нормально и в первом тайме играли, нужно уходить от Дзюбозависимости.

      0
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