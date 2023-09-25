Назван город, где сыграют сборные России и Кении

Как и ожидалось, сборная России встретится с Кенией за границей.

Вероятно, товарищеский матч пройдет в турецкой Анталье.

«По моей информации, уже практически точно решено, что игра состоится на стадионе в Анталье.

Место выбрано в том числе потому, что там много туристов (даже в октябре), которые смогут поболеть за нашу команду.

Во-вторых, потому что там неплохие поля, ну а в-третьих потому что «ну а где еще», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».