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    Назван город, где сыграют сборные России и Кении

    Как и ожидалось, сборная России встретится с Кенией за границей.

    Вероятно, товарищеский матч пройдет в турецкой Анталье.

    «По моей информации, уже практически точно решено, что игра состоится на стадионе в Анталье.

    Место выбрано в том числе потому, что там много туристов (даже в октябре), которые смогут поболеть за нашу команду.

    Во-вторых, потому что там неплохие поля, ну а в-третьих потому что «ну а где еще», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    • Предположительно, матч с кенийцами пройдет 16 октября.
    • 12 октября россияне сыграют с Камеруном.

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    Источник: «Мутко против»

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