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    • «Реал Сосьедад» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2023

    «Реал Сосьедад» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Хетафе», 6-й тур чемпионата Испании по футболу на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 24 сентября 2023, в 15:00 по московскому времени.

    Вероятные стартовые составы команд:

    «Реал Сосьедад»: Ремиро, Киран, Амари, Ле Норман, Субименди, Субельдия, Мерино, Туррьентес, Оярсабаль, Умар, Мендес.

    Главный тренер: Иманол Альгуасиль

    «Хетафе»: Сория, Дуарте, Рико, Суарес, Митрович, Даконам, Аленья, Кармона, Максимович, Латаса, Майораль.

    Главный тренер: Хосе Бардалас

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Хетафе»

    Прямой эфир встречи будет проходить на OKKO. Игру также будет «транслировать «Фонбет».

    Реал Сосьедад-Хетафе смотреть онлайн бесплатно

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    Источник: «Бомбардир»

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