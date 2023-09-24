Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Хетафе», 6-й тур чемпионата Испании по футболу на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 24 сентября 2023, в 15:00 по московскому времени.

Вероятные стартовые составы команд:

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Киран, Амари, Ле Норман, Субименди, Субельдия, Мерино, Туррьентес, Оярсабаль, Умар, Мендес.

Главный тренер: Иманол Альгуасиль

«Хетафе»: Сория, Дуарте, Рико, Суарес, Митрович, Даконам, Аленья, Кармона, Максимович, Латаса, Майораль.

Главный тренер: Хосе Бардалас

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Хетафе»

Прямой эфир встречи будет проходить на OKKO. Игру также будет «транслировать «Фонбет».