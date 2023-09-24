Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Хетафе», 6-й тур чемпионата Испании по футболу на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 24 сентября 2023, в 15:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Реал Сосьедад»: Алекс, Муньос, Субельдия, Траоре, Ле Норман, Мугуруза, Туррьентес, Мендес, Гонсалес, Кубо, Умар,

Главный тренер: Иманол Альгуасиль

«Хетафе»: Сория, Альдерете, Рико, Суарес, Митрович, Даконам, Аленья, Кармона, Максимович, Мата, Майораль.

Главный тренер: Хосе Бардалас

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Хетафе»

Прямой эфир встречи будет проходить на OKKO. Игру также будет «транслировать «Фонбет».