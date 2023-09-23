«Спартак» в девятом туре РПЛ победил дома «Динамо». С передачи Александра Соболева забил Тео Бонгонда.

Спартаковцы поднялись на четвертое место, опередив «Динамо». До первой строчки – два очка.

У «Спартака» три победы подряд. Все они без пропущенных голов.

«Динамо» проиграло «Спартаку» 2-й раз за последний месяц.

Россия. РПЛ. 9-й тур

Спартак (Москва) – Динамо (Москва) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Бонгонда, 7.

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