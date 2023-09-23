Промес должен был с хет-триком уходить с поля, но не судьба, в целом 3 очка не пахнут, в след туре крылья надо подрезать
«Спартак» в девятом туре РПЛ победил дома «Динамо». С передачи Александра Соболева забил Тео Бонгонда.
Спартаковцы поднялись на четвертое место, опередив «Динамо». До первой строчки – два очка.
У «Спартака» три победы подряд. Все они без пропущенных голов.
«Динамо» проиграло «Спартаку» 2-й раз за последний месяц.
Россия. РПЛ. 9-й тур
Спартак (Москва) – Динамо (Москва) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 1:0 – Бонгонда, 7.