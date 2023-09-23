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    • РПЛ. «Спартак» удержал победу над «Динамо» (1:0), до 1-го места – 2 очка

    РПЛ. «Спартак» удержал победу над «Динамо» (1:0), до 1-го места – 2 очка

    «Спартак» в девятом туре РПЛ победил дома «Динамо». С передачи Александра Соболева забил Тео Бонгонда.

    Спартаковцы поднялись на четвертое место, опередив «Динамо». До первой строчки – два очка.

    У «Спартака» три победы подряд. Все они без пропущенных голов.

    «Динамо» проиграло «Спартаку» 2-й раз за последний месяц.

    Россия. РПЛ. 9-й тур

    Спартак (Москва) – Динамо (Москва) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Бонгонда, 7.

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    Промес в матче с «Динамо» не реализовал 2 выхода 1 на 1
    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии65
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      Рейтинг: +223

      Amorphis 8 минут назад

      Промес должен был с хет-триком уходить с поля, но не судьба, в целом 3 очка не пахнут, в след туре крылья надо подрезать

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      Рейтинг: +5452

      Эном айс 15 минут назад

      Везёт тому,кто везёт..Спартак с победой


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      Рейтинг: +4045

      minaev23 20 минут назад

      Спартак с победой!

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      Рейтинг: +11700

      ivany4 26 минут назад

      С победой, КБ!!
      Полагаю, что сегодня мы увидели кусочек того футбола, который "ставит" Абаскаль. Сам по себе футбол энергозатратный, высокий прессинг, быстрые атаки, и быстрое возвращение в защиту. Если обратили внимание, то к 60-70 минуте, многие мастера уже еле-еле ноги таскали. Итог - два незабитых гола Промеса. Полагаю "мастера расслабляются" не вовремя. Возможно отсюда и идет тасование состава. Хорошо что скамейка длинная.))
      Радует, что сыграли на ноль. Видно было, что все заряжены на игру. И если моментами проваливались, то либо из-за физики, либо из-за своей техники. Соболь разочаровал. Загубил несколько атак, и сам не забил и другим не дал.

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      Рейтинг: +302

      Боров мясной 40 минут назад

      Пупс хорошо стоял, Селихова на лавку.

      1
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      Рейтинг: +27405

      slavutiq70 45 минут назад

      Как не печально Антоха сдаёт . с крепкими соперниками не очень у него получаться стало ....да и Мозес не тот пока ...

      3
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      Рейтинг: +3290

      alefreddy 48 минут назад

      С победой Пупсик выйдя на замену порадовал а вот Мозес бледная тень того сезона.Остальные молодцы(Денисов так и не научился пасы отдавать)

      4
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      Рейтинг: +16316

      Алексей З 55 минут назад

      Спартачи , с Победой.
      Странно как-то играло Динамо. Медленно без прессинга. В такой игре Спартак не обыграть.
      Личко перемудрил.
      Мартигс и Пруцев хороши , а вот присутствие Мозеса непонятно. Вратари не подвели, молодцы.
      Ну очень медленный футбол.
      С Победой.
      Литвинову надо играть , иначе тренер довыё и парня потеряем.

      7
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      Рейтинг: +102583

      zigbert > Алексей З 51 минуту назад

      У Литвинова травма.
      Но Мозес на мой взгляд провел матч без грубых ошибок. Во всяком случае лучше чем предыдущий матч.

      3
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      ...
      Рейтинг: +35218

      VVM1964 > zigbert 48 минут назад

      Мозес уже лучше, но это всё равно совсем не тот МОЗЕС, которого мы знаем ...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102583

      zigbert > VVM1964 40 минут назад

      Согласен, но у него было много пропущенных матчей. Скорости у него и раньше не было. У него приличный удар в подыгрыше неплох. Абаскаль почему то ему доверяет.
      Жаль еще что не выпустили Медину.

      2
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      Рейтинг: +2506

      evgevg13 56 минут назад

      Равная игра в которой больше повезло Спартаку. И то благодоря 12-му игроку смолову. Пора ему отдохнуть в Динамо-2 до следующего сезона.

      4
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      Рейтинг: +5857

      neim 1 час назад

      Ну и где там предсказатели - провидцы с крупным, счетом и обилием голов ? Облажались хреновы эксперты Мостовые, Кончельскисы и Ловчевы ?

      8
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      Рейтинг: +22279

      derrik2000 > neim 1 час назад

      Да им, наверное, баблишка накинули, чтобы "прорекламировали"...
      Вот они и старались. )))

      2
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      Рейтинг: +6479

      ySS > neim 45 минут назад

      Забей Динамо в первом, а момент был, и неизвестно чем бы всё закончилось и с каким счетом... да и вратари сыграли лучше атакующих

      2
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