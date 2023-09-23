68-летний Медведев оценил свою готовность к дебюту в Медиалиге

Ахах. Было видео, как это хотело пнуть мяч на стадионе Спартака, и не попав, упало на спину наотмашь. И ещё собирается играть...
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил, готов ли он сыграть за «Чисто Питер» в Медиалиге.
«Как только буду готов и тренер поставит, сыграю. Мой процент готовности пока процентов 50», – сказал Медведев.
- Главе «Зенита» в августе исполнилось 68 лет.
- «Чисто Питер» – медиафутбольная команда действующего чемпиона РПЛ.
- Еe возглавляет Владислав Радимов.