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    • 68-летний Медведев оценил свою готовность к дебюту в Медиалиге

    68-летний Медведев оценил свою готовность к дебюту в Медиалиге

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил, готов ли он сыграть за «Чисто Питер» в Медиалиге.

    «Как только буду готов и тренер поставит, сыграю. Мой процент готовности пока процентов 50», – сказал Медведев.

    • Главе «Зенита» в августе исполнилось 68 лет.
    • «Чисто Питер» – медиафутбольная команда действующего чемпиона РПЛ.
    • Еe возглавляет Владислав Радимов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1435

      Номэд 1 час назад

      Ахах. Было видео, как это хотело пнуть мяч на стадионе Спартака, и не попав, упало на спину наотмашь. И ещё собирается играть...

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