Определен новый соперник сборной России: проведение матча согласуют в понедельник

Стало известно, с кем сыграет сборная России в октябре.

Помимо Камеруна, команда Валерия Карпина встретится с Кенией.

«Дата, место проведения матча с командой России и другие детали будут согласованы уже в этот понедельник.

Наши федерации находятся в продвинутых переговорах», – сказал генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено.