Определен новый соперник сборной России: проведение матча согласуют в понедельник

как всегда топ соперник) а когда эритрея будет то, она че там зря на кнопку "против" жмет когда санкции к россии обсуждают
Стало известно, с кем сыграет сборная России в октябре.
Помимо Камеруна, команда Валерия Карпина встретится с Кенией.
«Дата, место проведения матча с командой России и другие детали будут согласованы уже в этот понедельник.
Наши федерации находятся в продвинутых переговорах», – сказал генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено.
- Предположительно, матч с кенийцами пройдет 16 октября.
- 12 октября россияне сыграют с Камеруном.