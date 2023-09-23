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    • Определен новый соперник сборной России: проведение матча согласуют в понедельник

    Определен новый соперник сборной России: проведение матча согласуют в понедельник

    Стало известно, с кем сыграет сборная России в октябре.

    Помимо Камеруна, команда Валерия Карпина встретится с Кенией.

    «Дата, место проведения матча с командой России и другие детали будут согласованы уже в этот понедельник.

    Наши федерации находятся в продвинутых переговорах», – сказал генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено.

    • Предположительно, матч с кенийцами пройдет 16 октября.
    • 12 октября россияне сыграют с Камеруном.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12655

      DeStar 13 минут назад

      как всегда топ соперник) а когда эритрея будет то, она че там зря на кнопку "против" жмет когда санкции к россии обсуждают

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      Рейтинг: +19955

      ilichkadr 45 минут назад

      Не плохо было бы пригласить Сенегал, Алжир, Тунис.

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